Le REM s’étend enfin dans l’Ouest avec l’antenne Anse-à-l’Orme

Pour la première fois, l’Ouest-de-l’Île de Montréal est desservi par un réseau de transport lourd à haute fréquence avec l’inauguration de l’antenne Anse-à-l’Orme du Réseau express métropolitain (REM). Le réseau du REM s’étend désormais sur 64 des 67 kilomètres totaux prévus.

Le prolongement ajoute 14 kilomètres au tracé existant, ainsi que quatre nouvelles stations: Des Sources, Fairview–Pointe-Claire, Kirkland et Anse-à-l’Orme, situées dans les villes de Pointe-Claire, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue. Grâce à ce prolongement, près d’une dizaine de municipalités et d’arrondissements sont nouvellement reliés au réseau, en complémentarité avec les lignes d’autobus de la STM et d’exo.

Ces réseaux d’autobus ont d’ailleurs été entièrement reconfigurées pour assurer la connexion avec le REM.

Libre accès à la nouvelle antenne

Comme ce fut le cas pour les deux premières antennes inaugurées, CDPQ Infra offre gratuitement l’accès au REM pendant la fin de semaine précédant l’ouverture officielle. Les embarquements serotn donc gratuits à partir des quatre nouvelles stations, entre 9 h et 18 h.

Les usagers des antennes Deux-Montagnes et Rive-Sud continueront de payer la tarification habituelle.

L’antenne Anse-à-l’Orme du REM est entièrement aérienne. C’est la deuxième structure ferroviaire aérienne en importance au Canada, derrière le SkyTrain de Vancouver.

La fréquentation sera-t-elle au rendez-vous?

Depuis la mise en service de l’antenne Deux-Montagnes, le REM enregistre une fréquentation en croissance constante. Le réseau affiche maintenant 78 000 passages en moyenne par jour en semaine. Les matchs des séries des Canadiens ont même permis d’atteindre un sommet quotidien de 104 000 passages.

La question de l’achalandage est fondamentale pour la rentabilité du REM, puisque CDPQ Infra touche une redevance de 0,83$ par passager/kilomètre parcouru. À terme, l’organisme souhaite atteindre 150 000 trajets par jour en semaine.

Julien Hurel, vice-président responsable du REM au sein de CDPQ Infra, n’a pas précisé combien de nouveaux passagers sont attendus avec l’inauguration de l’antenne Anse-à-l’Orme.

«Avec l’antenne Anse-à-l’Orme et celle vers l’aéroport, nous avons bon espoir d’atteindre 150 000 passages par jour», dit-il.

L’inauguration de l’antenne Deux-Montagnes avait rapidement mené à une augmentation des commerces du centre-ville. Selon M. Hurel, l’impact de l’antenne Anse-à-l’Orme est plus difficile à évaluer.

«Contrairement aux autres antennes, c’est une infrastructure complètement neuve pour l’Ouest-de-l’Île. Il y a de nouvelles habitudes à créer», dit-il.

L’antenne Deux-Montagnes remplace une ancienne ligne de train, alors que l’antenne Rive-Sud remplace les autobus express qui circulaient sur l’ancien pont Champlain. Aucun réseau de transport comparable n’existait dans l’axe de l’autoroute 40.

Fiabilité accrue?

L’ouverture des deux premières antennes du REM a donné des maux de tête aux usagers. Le premier hiver de l’antenne Rive-Sud a donné lieu à de nombreuses pannes. M. Hurel affirme avoir réduit de moitié le nombre d’interruptions l’hiver, malgré l’inauguration de la nouvelle antenne Deux-Montagnes.

N’empêche, les usagers ont vécu un mois de janvier particulièrement difficile. L’ARTM a même dû mettre en place des mesures compensatoires à cause des pannes trop nombreuses.

Carl Corbel, directeur des opérations du REM pour CDPQ Infra, souligne que les tests effectués ces derniers jours ont donné un taux de fiabilité «acceptable» pour la nouvelle antenne. Les différentes leçons apprises sur les deux premières antennes permettront de réduire au maximum les interruptions.

L’aéroport dans la mire

CDPQ Infra a indiqué qu’elle amorcera sous peu, avec son opérateur Pulsar, la séquence des essais sur l’antenne de l’aéroport Montréal-Trudeau. Un premier train a déjà circulé sur ce tronçon en décembre dernier.

La construction de la station YUL relève pour sa part d’Aéroports de Montréal. La mise en service de ce tronçon final est conditionnelle à l’atteinte de tous les jalons en cours d’année et est prévue d’ici la fin de 2027.

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