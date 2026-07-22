Baie d’Urfé – Resurfaçage de la rue Morgan en août

La Ville de Baie-D’Urfé s’apprête à procéder au resurfaçage de la rue Morgan. Les travaux visent à améliorer l’état de la chaussée sur un tronçon névralgique du réseau routier municipal.

Le contrat pour les travaux a été octroyé le 14 juillet. Les travaux porteront sur le segment de la rue Morgan compris entre la rue Victoria et l’autoroute 20. Le début des travaux est prévu pour le début du mois d’août 2026. L’ensemble du chantier devrait s’échelonner sur une période d’environ trois semaines consécutives.

La Ville de Baie-D’Urfé invite les résidents à anticiper les perturbations liées au chantier et à planifier leurs déplacements en conséquence. Une signalisation sera mise en place pendant toute la durée des travaux afin de guider les usagers de la route.

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