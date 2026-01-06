L’Ouest-de-l’Île se prépare à l’arrivée du REM

Les maires et mairesses de l'Ouest-de-l'Île de Montréal avec des représentants de la STM, de l'ARTM, de CDPQ Infra et de la CCOIM.

À quelques mois de la mise en service de la branche ouest du Réseau express métropolitain (REM), les municipalités de l’Ouest-de-l’Île multiplient les discussions afin préparer l’arrivée de ce nouvel axe de transport collectif sur leur territoire.

La Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CCOIM) a récemment réuni les différents acteurs politiques et économiques de la région, y compris les maires des villes et des arrondissements touchés ainsi que les organismes de transport, afin de faire le point sur l’avancement du projet avec CDPQ Infra.

Selon CDPQ Infra, 97% des travaux du REM sont complétés. La mise en service des stations de l’antenne L’Anse-à-l’orme, qui s’étire de Dollard-des-Ormeaux à Sainte-Anne-de-Bellevue, demeure prévue au printemps 2026. Une «marche à blanc» prévue cet hiver permettra de valider l’efficacité des équipements et des opérations avant l’ouverture.

Le stationnement au coeur des échanges

Au cœur des échanges: la capacité des stationnements incitatifs, l’intégration du réseau d’autobus et les aménagements sécuritaires autour des stations pour les piétons et les cyclistes. Les élus ont notamment soulevé la pression anticipée sur les stationnements et l’enjeu d’une gestion jugée équitable entre résidents locaux et usagers provenant de l’extérieur du secteur.

«Notre rôle est de créer cet espace privilégié où les élus municipaux peuvent obtenir l’information stratégique dont ils ont besoin et s’assurer que les réalités locales de l’Ouest-de-l’Île soient pleinement intégrées dans ce projet d’envergure», a déclaré la directrice générale de la CCOIM, Sophia Lavergne, dans un communiqué.

La STM et l’ARTM ont présenté l’état d’avancement des travaux visant à ajuster l’offre de bus, afin de faciliter les correspondances avec le REM. «À l’approche de la mise en service de l’antenne Anse-à-l’Orme du REM, la STM travaille étroitement avec les arrondissements et l’ensemble de ses partenaires locaux afin d’assurer une intégration réussie de la refonte de son réseau d’autobus», a indiqué Christopher Kranjec, directeur principal à la STM. L’objectif, selon lui, est d’offrir des connexions plus directes vers le REM et de simplifier la desserte.

Du côté de CDPQ Infra, le vice-président Exploitation, Denis Andlauer, a rappelé l’importance du dialogue avec les municipalités pour tenir compte des réalités locales. L’ARTM, par la voix de Philippe Dubé, a pour sa part insisté sur l’effet attendu pour les déplacements des travailleurs et des résidents, misant sur un service « rapide, fiable et durable ».

Les maires de Dorval, Pointe-Claire, Pierrefonds-Roxboro, Kirkland, Beaconsfield, Baie-d’Urfé et Senneville ont conclu la rencontre en réaffirmant leur volonté de maintenir des échanges soutenus avec les partenaires techniques au fil des étapes menant à l’ouverture du REM dans l’Ouest-de-l’Île.

L’antenne L’Anse-à-l’Orme du REM est l’avant dernière antenne à voir le jour. La petite antenne de deux stations menant à l’aéroport Montréal-Trudeau devrait être inaugurée l’an prochain.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.