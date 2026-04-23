L’épicier Metro accusé d’utiliser des briseurs de grève

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) accuse le Groupe Metro de contourner les dispositions contre les briseurs de grève du Code du travail en transférant une partie de ses opérations à un centre de distribution externe. Une plainte a été déposée au ministère du Travail.

Cette accusation survient dans le contexte d’un conflit de travail qui affecte le siège social et l’entrepôt de fruits et légumes de l’entreprise. Depuis le 30 mars dernier, 550 employés sont en grève, affectant la disponibilité des fruits et légumes dans les 670 magasins du Groupe Metro [NDLR: à ne pas confondre avec le Journal Métro, qui n’a aucun lien avec l’épicier].

Depuis le début du conflit, Metro a recours à l’entreprise Courchesne Larose, un grossiste en fruits et légumes, selon le syndicat. L’entreprise exploiterait un centre de distribution du boulevard Albert-Hudon, à Rivière-des-Prairies, pour approvisionner les épiceries Metro, Super C et Adonis au Québec.

Le centre du boulevard Albert-Hudon appartenait autrefois à Metro, mais l’entreprise s’en est départie en 2023.

Dans un communiqué émis jeudi, la CSN considère cette manœuvre comme un stratagème pour contourner la loi, en faisant exécuter par un sous-traitant les tâches normalement effectuées par les grévistes.

«Vrais» briseurs de grève?

La CSN accuse également l’épicier d’utiliser des «vrais» briseurs de grève, c’est-à-dire des personnes embauchées sur les lieux du travail pour remplacer les employés en grève. Une plainte a été déposée au ministère du Travail.

«Le plan de contingence de Metro, c’est de trouver toutes les façons possibles pour contourner les dispositions anti-briseurs de grève afin de maintenir ses opérations. Le groupe Metro devrait plutôt concentrer ses énergies à la table de négociation et répondre adéquatement aux demandes des travailleuses et des travailleurs», affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

L’épicier se défend

Questionné sur la situation, Groupe Metro dit connaître ses droits et obligations en matière de travail. L’entreprise n’a toutefois pas adressé directement les allégations de la CSN.

«METRO respecte pleinement le Code du travail en tout temps. Avec une main-d’œuvre syndiquée à 91% et 268 conventions collectives, METRO connaît ses droits et ses obligations et les respecte en tout temps», affirme Marie-Claude Bacon, vice-présidente aux affaires publiques et aux communications.

«Nous avons la responsabilité d’assurer l’approvisionnement de près de 300 épiceries et de servir nos clients partout au Québec et nous prenons les moyens légaux pour le faire», poursuit-elle. «METRO a été claire depuis le début du conflit: nous sommes déterminés à en arriver à une entente rapidement, mais pas à n’importe quel prix. Une entente doit être viable et responsable. La CSN dit vouloir négocier, mais le comportement du comité de négociation syndical depuis la reprise des discussions le 8 avril ne reflète pas une réelle intention d’en arriver à une entente rapidement.»

Les salaires en cause

Le conflit de travail s’inscrit dans un contexte économique où Metro affiche des profits records. En six ans, le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 28%, tandis que les profits ont grimpé de 39%. En revanche, le salaire des employés n’a augmenté que de 11% sur la même période, souligne le syndicat.

Selon la CSN, le salaire d’entrée des syndiqués, environ 20$ l’heure, est dérisoire.

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