Des milliers de cyclistes attendus pour le Tour de l’île 2026

Des milliers de cyclistes de tous âges s’apprêtent à prendre d’assaut les rues de Montréal à l’occasion du Festival Go Vélo Montréal, notamment pour le traditionnel Tour de l’île. les vendredi 29 et dimanche 31 mai 2026. Des perturbations importantes de la circulation sont à anticiper pendant les festivités.

Le festival se décline principalement en deux grands rendez-vous cyclistes dont le point de départ et d’arrivée sera le parc Jarry. Le Tour la Nuit, prévu le vendredi 29 mai, traversera les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le dimanche 31 mai, le Tour de l’Île de Montréal empruntera quant à lui un parcours plus étendu, couvrant les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

«C’est un bonheur pour moi de savoir, qu’encore cette année, des milliers de cyclistes de tous les âges prendront d’assaut les rues de la métropole. Cet événement est non seulement l’occasion pour certaines personnes de découvrir les plaisirs du vélo en ville, mais aussi une chance unique de découvrir la ville autrement», souligne Christine Black, responsable du sport au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Le Tour la Nuit et le Tour de l’Île de Montréal sont des événements emblématiques qui jouent un rôle important dans le développement de la culture cyclable et le rayonnement de la métropole», ajoute Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

Des impacts importants sur la circulation

La tenue de ces événements entraînera des fermetures de rues et des interdictions de stationnement sur l’ensemble des parcours concernés. La Ville de Montréal invite les résidentes et résidents à respecter scrupuleusement les interdictions de stationnement en vigueur afin d’éviter que leurs véhicules ne soient remorqués.

Les autorités recommandent également à la population de planifier ses déplacements à l’avance et de privilégier les transports en commun ainsi que la mobilité active durant ces deux journées. Les détails complets des parcours, les horaires précis des fermetures de rues et l’ensemble des recommandations destinées aux citoyennes et citoyens sont disponibles sur le site internet officiel de l’événement.

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