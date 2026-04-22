La Cour suprême confirme le retrait d’une circonscription à Montréal

La nouvelle carte électorale scinde la circonscription de LaFontaine et la redistribue entre ses circonscriptions voisines.

La Cour suprême a confirmé la décision d’Élections Québec de supprimer la circonscription de LaFontaine, dans l’Est de Montréal, ainsi qu’une autre circonscription en Gaspésie. Mais la bataille n’est pas terminée: la nouvelle première ministre promet de déposer une loi d’urgence pour sauver les deux comtés.

Comme nous le rapportions en janvier, Élections Québec compte aller de l’avant avec une nouvelle carte électorale pour les élections générales de cet automne. La carte supprime les deux circonscriptions de Montréal et de la Gaspésie et en ajoute dans les Laurentides pour mieux respecter le nombre d’électeur minimal par circonscription. Le gouvernement a déjà tenté de bloquer cette carte avec une loi, mais cette loi a été invalidée par la Cour d’appel du Québec.

Mercredi, la Cour suprême a maintenu le jugement de la Cour d’appel, selon ce que rapportent divers médias.

Nouvelle loi à venir

N’empêche, la nouvelle première ministre Christine Fréchette compte revenir avec une nouvelle loi, a-t-elle déclaré sur X.

«Pour moi, il est absolument essentiel que toutes les régions du Québec soient bien représentées à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi le ministre Jean-François Roberge déposera un projet de loi, de concert avec les partis d’opposition, afin d’assurer une juste représentation des Québécois et de protéger les circonscriptions d’Anjou–Louis-Riel et de Bonaventure.»

Nous prenons acte de la décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême et nous en analyserons le jugement.



Pour moi, il est absolument essentiel que toutes les régions du Québec soient bien représentées à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi @jfrobergeQc déposera un projet de… https://t.co/vOiBTc250w — Christine Fréchette (@CFrechette) April 22, 2026

Mme Fréchette était présente à l’hôtel de ville de Montréal mercredi pour sa première rencontre officielle avec la mairesse, Soraya Martinez Ferrada. Elle a toutefois refusé de répondre aux questions des journalistes, tout comme la mairesse.

Ericka Alneus, cheffe de l’opposition à l’hôtel de ville, déplore la décision de la Cour suprême.

«Faire perdre du poids politique à Montréal, et surtout à l’Est, c’est lui enlever une voix pour défendre des enjeux bien réels: le logement, le développement économique, les infrastructures et la qualité de vie de nos quartiers. L’Est de Montréal mérite mieux.»

L’Est de Montréal s’annonce comme un terrain fertile pour les trois principaux partis. Lafontaine est historiquement acquise aux libéraux, mais les circonscriptions qui absorbent son territoire sont actuellement détenus par la CAQ. Advenant une remontée dans les sondages, le parti de Mme Fréchette pourrait tenter de conserver les nouvelles circonscriptions d’Anjou-Lafontaine et Pointe-aux-Prairies. Quant au Parti québécois, Pointe-aux-Trembles – désormais Pointe-aux-Prairies – lui est historiquement favorable. Le parti de Paul Saint-Pierre Plamondon est d’ailleurs donné comme meneur par l’agrégateur de sondages Qc125.com.

L’impact du redessinage des frontières électorales est difficile à élaborer et pourrait avoir un impact sur le résultat du vote.