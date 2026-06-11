Alerte SILVER – Un poste de commandement pour retrouver Kheira Tarcha

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mis en place un poste de commandement mobile jeudi afin de retrouver Kheira Tarcha, une femme portée disparue la veille.

L’Équipe dédiée aux disparitions, recherches de famille et enlèvements parentaux (EDRE) du SPVM coordonne les opérations et invite la population à collaborer à la recherche.

Le poste de commandement mobile est installé sur le boulevard de l’Assomption, devant l’entrée de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, et demeurera accessible jusqu’à 21h jeudi soir. Les membres de l’EDRE sont sur place pour rencontrer les citoyens et recueillir tout renseignement susceptible d’aider à localiser la femme disparue.

Kheira Tarcha est décrite comme une femme à la peau blanche, aux cheveux gris et blancs attachés en couette, et aux yeux bruns. Elle mesure environ 168 cm et pèse environ 70 kg. Au moment de sa disparition, elle portait des pantalons noirs, un chandail gris avec un motif noir, un manteau matelassé noir, des souliers noirs et des lunettes de vue.

Qu’est-ce que l’Alerte SILVER?

L’Alerte SILVER est un système d’alerte médiatique mis en place par le gouvernement du Québec pour signaler la disparition d’une personne vivant avec des troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) diagnostiqués, lorsque les circonstances font craindre pour sa santé ou sa sécurité. L’acronyme SILVER signifie «Système d’information pour localiser les personnes vulnérables égarées et recherchées». Il fonctionne selon un principe semblable aux alertes AMBER pour les enfants.

Ce type d’alerte vise à mobiliser rapidement la population afin d’augmenter les chances de retrouver la personne disparue dans les meilleurs délais.

Toute personne détenant des informations concernant la disparition de Kheira Tarcha est priée de composer le 911 sans délai.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.