Un suspect arrêté pour une fusillade dans une boîte de nuit

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé mercredi à l’arrestation d’un suspect de 27 ans en lien avec une fusillade survenue dans une boîte de nuit du boulevard Saint-Laurent le mois dernier. Deux femmes innocentes avaient été blessées aux jambes lors de l’incident.

Le suspect comparaîtra au palais de justice de Montréal dès jeudi.

L’incident s’était produit dans la nuit du samedi 9 mai 2026, vers 3h. Un conflit avait éclaté entre plusieurs personnes à l’intérieur d’un établissement licencié situé sur le boulevard Saint-Laurent, près de la rue Milton, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Un coup de feu est alors tiré.

Deux femmes âgées de 19 et 25 ans, qui n’étaient aucunement impliquées dans le conflit, sont atteintes aux jambes par un projectile. Elles ont été transportées dans un centre hospitalier et ont heureusement eu la vie sauve. Après les faits, un suspect de grande stature, vêtu de vêtements sombres, a été aperçu prenant la fuite à pied.

Selon une entrevue accordée à La Presse par les deux victimes, elles vivent toujours des séquelles du coup de feu.

Arrêté à Saint-Léonard

L’arrestation a eu lieu en fin de matinée dans l’arrondissement de Saint-Léonard. L’opération était dirigée par la Section des enquêtes par projet Nord, avec l’appui du poste de quartier 42 (Saint-Léonard) et de plusieurs unités de soutien du SPVM. Les enquêteurs ont également procédé à une perquisition au domicile où se trouvait le suspect au moment de son arrestation.

Un dossier d’enquête a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui déterminera le ou les chefs d’accusation retenus contre lui.

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