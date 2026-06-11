Lachine devra aussi réduire sa consommation d’eau potable

L’arrondissement de Lachine s’ajoute désormais à la liste des secteurs visés par l’appel à la réduction de la consommation d’eau potable à Montréal. Cette décision découle de l’impossibilité d’isoler le réseau d’eau potable de Lachine de celui des usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets.

Au total, ce sont maintenant seize arrondissements et six villes liées qui sont concernés par l’effort de réduction de la consommation d’eau.

Des travaux d’urgence

Le 29 mai dernier, la Ville de Montréal avait initialement demandé à la population de plusieurs secteurs de réduire leur consommation d’eau. La raison: la fermeture simultanée de trois conduites principales de distribution d’eau potable.

Initialement, seulement deux conduites devait être fermées. Mais une inspection de celle située sous l’avenue Atwater a découvert que des travaux de réparation urgents étaient nécessaires.

Efforts de réduction

Afin de limiter la pression sur le réseau, la Ville, les arrondissements et les villes liées ont déjà pris plusieurs mesures, indique l’administration dans un communiqué. La purge en continu des conduites a été suspendue, tout comme le rinçage préventif.

Certaines activités jugées non essentielles, telles que les fontaines décoratives et les arrosages, ont également été suspendues ou limitées. Par ailleurs, les équipes municipales s’engagent à réparer dans les plus brefs délais toute fuite survenant sur le réseau, afin de minimiser les pertes en eau.

Du côté des citoyens, la Ville invite la population à se conformer au Règlement sur l’usage de l’eau potable, qui précise les utilisations permises ou non. Elle demande également de réduire l’arrosage, d’éviter l’utilisation de l’eau pour le nettoyage extérieur et de poser tout autre geste quotidien d’économie.

Des mesures supplémentaires pourraient être mises en application tout dépendant de l’évolution de la situation, notamment un avis d’interdiction d’arrosage.

Les arrondissements touchés par la réduction de la consommation d’eau: Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal

Le Sud-Ouest

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Rosemont-La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Verdun

Ville-Marie

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Les villes liées touchés par la réduction de la consommation d’eau: Côte-Saint-Luc

Hampstead

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Mont-Royal

Westmount

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