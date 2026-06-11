Les boîtes postales communautaires étendues au Grand Montréal et à Québec

Postes Canada poursuit le déploiement des boîtes postales communautaires en ajoutant Québec, L’Ancienne-Lorette et des banlieues de Montréal à la liste de municipalités qui ne recevront plus le courrier à domicile à partir de l’an prochain.

Au total, Postes Canada prévoit contacter 37 communautés à travers le pays au cours des prochaines semaines afin de préparer la transition de 485 000 adresses supplémentaires vers les boîtes postales communautaires. En plus de Québec et des banlieues susnommées, Trois-Rivières fait aussi partie de la liste. Tout comme des municipalités du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. On trouve notamment Halifax, Edmonton, Calgary et London.

Un déploiement qui s’accélère

Ces 485 000 nouvelles adresses visées s’ajoutent aux 136 000 adresses réparties dans 13 communautés déjà identifiées pour une conversion prévue à la fin de 2026 ou au début de 2027. Au total, ce sont donc près de 621 000 adresses qui feront l’objet d’une transition dans un avenir rapproché.

Postes Canada justifie cette accélération par une situation financière qu’elle qualifie elle-même d’urgente. La Société a enregistré une perte record en 2025, suivie d’une autre perte importante au premier trimestre de 2026. Face à ces résultats, l’organisation affirme que la transformation du service postal est nécessaire pour éviter de devenir «un fardeau récurrent pour les contribuables».

Vers un modèle de livraison centralisée

La conversion aux boîtes postales communautaires constitue l’un des piliers du plan de transformation de Postes Canada.

Selon la Société, près des trois quarts des adresses canadiennes reçoivent déjà leur courrier et leurs colis par un mode de livraison centralisée, que ce soit par des boîtes postales communautaires ou d’autres mécanismes similaires. La conversion des adresses encore desservies par livraison à la porte s’inscrit donc dans une tendance déjà établie.

Postes Canada cherche à redresser ses finances dans un environnement où les volumes de courrier traditionnel continuent de décliner et que la compétition du privé pour la livraison de colis est de plus en plus forte.

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