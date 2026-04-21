Postes Canada enregistre une perte historique de 1,57 G$

Postes Canada a enregistré une perte avant impôt historique de 1,57 milliard de dollars pour l’année 2025. La société d’État plaide pour une poursuite de sa transformation, y compris la fin du courrier à domicile.

Les pertes enregistrées par la société d’État explosent. Celle de 2025 est 86,7 % plus imposante que celle enregistrée l’année précédente, où la perte s’élevait à 841 millions de dollars. Les revenus de l’exercice ont notamment diminué de 315 M$, soit une baisse de 4,7% par rapport à 2024.

Cette diminution est en grande partie attribuée à une chute significative des volumes de colis, conséquence directe de l’incertitude dans les relations de travail indique Postes Canada. Les facteurs et factrices étaient en grève tout au long de l’automne. La situation a d’ailleurs compliqué les élections municipales.

Transformation en cours

En réponse à ces défis, Postes Canada s’appuie sur la décision du gouvernement fédéral de lever certaines restrictions réglementaires de longue date. Cette décision ouvre la voie à des mesures décrites comme «transformatrices» visant à rétablir la viabilité financière de la société d’État.

Une des mesures phares est la fin du courrier livré à domicile. À elle seule, cette mesures devrait permettre à Postes Canada d’économiser environ 400 M$ par année.

Le gouvernement fédéral veut cesser d’injecter des sommes pour essuyer les pertes de Postes Canada. L’an dernier et cette année, le gouvernement fédéral a versé des aides d’environ 1 G$ par année, mais ces aides sont remboursables.

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