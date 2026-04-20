Le Parti québécois promet que l’itinérance sera une priorité

Le Parti Québécois a annoncé son intention de faire de la lutte contre l’itinérance une priorité s’il est élu aux élections de cet automne. Le parti se dit préoccupé par l’augmentation 20% du nombre de personnes sans abri, notamment à Montréal et à Laval.

Selon Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du parti en matière de Services sociaux, la situation actuelle représente une «crise sociale sans précédent». Il a souligné l’importance d’agir en amont, en mettant l’accent sur la prévention pour freiner cette tendance inquiétante. «On ne peut pas laisser la situation se dégrader ainsi. On doit renverser la tendance», a-t-il déclaré.

Le dernier dénombrement des personnes en situation d’itinérance montre que le phénomène a crû de 20 % à travers le Québec entre 2022 et 2025. La hausse est de 7% à Montréal – ce qui représente près de 300 personne – et presque 60% à Laval. La perte de logement a été identifiée comme la principale cause de ce phénomène.

Le logement comme priorité

Le Parti Québécois propose de concentrer ses efforts sur le logement, qu’il considère comme le facteur principal de l’itinérance. M. Arseneau propose de ramener la politique «Ensemble pour éviter la rue et en sortir» élaborée par Véronique Hivon en 2014. Le parti promet aussi de s’inspirer de programmes réussis à Houston et en Finlande, qui ont considérablement réduit l’itinérance.

Le parti s’engage à mettre en œuvre des modèles innovants pour les logements hors marché, accompagnés d’un soutien communautaire, en partenariat avec les organismes locaux.

Le Parti Québécois mise fortement sur la question du logement. En 2024, le parti a lancé un «chantier national» sur la crise du logement.

Le PQ fait du coude avec Québec solidaire sur ce dossier. Le parti de Ruba Ghazal et Sol Zanetti a promis de faire du logement la pierre angulaire de sa campagne électorale.

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