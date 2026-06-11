Nouvelle liaison d’autobus entre le REM et l’aéroport

Une nouvelle ligne d’autobus saisonnière verra le jour le 17 juin prochain pour faciliter les déplacements entre le Réseau express métropolitain (REM) et l’aéroport Montréal-Trudeau. Opérée par la Société de transport de Montréal (STM), la ligne 815 assurera une connexion directe entre la station REM Des Sources et l’aéroport jusqu’au 19 octobre, sept jours sur sept.

Les départs de l’autobus 815 seront synchronisés avec l’horaire du REM.

En période régulière, les autobus circuleront toutes les 30 minutes. Durant les heures de fort achalandage à l’aéroport, soit de 13h à 20h, la fréquence sera aux 15 minutes.

Au départ de la station Des Sources, le premier bus prendra la route à 5h45, du lundi au dimanche, et le dernier départ aura lieu à 22h44. Depuis l’aéroport, le service débutera à 6h et se terminera à 22h29. Il est à noter que les premiers départs seront ajustés lors des ouvertures tardives du REM.

L’horaire complet sera disponible sur le site de la STM ainsi que dans les différents planificateurs de trajets.

Pour emprunter la ligne 815, les usagers devront disposer d’un titre de transport de la zone A. Ce titre permet des déplacements d’une durée de 120 minutes sur l’ensemble de l’île de Montréal, que ce soit par autobus, par métro ou sur le REM.

En été seulement

La ligne 815 est déployée spécifiquement pour la saison estivale, période caractérisée par un achalandage accru et une congestion routière plus importante aux abords de l’aéroport. Elle vise à offrir une option de transport collectif supplémentaire durant ces mois de pointe.

Cette nouvelle liaison ne remplace pas les lignes régulières déjà en service. Les lignes 747, 460 et 209 continueront d’opérer toute l’année.

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