Postes Canada supprime la livraison du courrier à domicile

La livraison du courrier à domicile commencera à disparaître dès cette année, annonce Postes Canada. La mesure fait partie d’une transformation des services qui permettra à la société d’État d’économiser environ 400 M$.

La majorité des adresses au Canada utilisent des boîtes postales communautaires. Postes Canada mettra donc progressivement fin à la livraison du courrier à la porte pour quelque quatre millions d’adresses. Celles-ci seront également converties aux boîtes postales communautaires au cours des cinq prochaines années.

Pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, un programme de mesures d’adaptation existe. Il permet, selon les cas, d’obtenir des aménagements facilitant l’accès aux boîtes postales. Certaines personnes pourraient même conserver une livraison à domicile hebdomadaire. Plus de 17 000 ménages bénéficient actuellement de ce programme, selon Postes Canada.

Pas pour tout de suite à Montréal

Postes Canada a identifié neuf communautés qui amorceront la transition d’ici la fin de 2026 et le début de 2027. Au Québec, trois municipalités figurent parmi les premières touchées: Sept-Îles, avec environ 7000 adresses concernées, et les municipalités voisines de La Prairie et Candiac, qui comptent entre elles environ 6000 adresses.

Au total, cette première vague de conversion touchera environ 136 000 adresses à travers le pays, dans des secteurs allant de Moncton à North Vancouver, en passant par Ottawa, Winnipeg et Etobicoke.

La société précise que la plupart des adresses sélectionnées pour cette première phase sont adjacentes à des secteurs déjà desservis par des boîtes postales communautaires. Les zones urbaines à forte densité, qui présentent des défis logistiques plus importants, seront quant à elles traitées dans des phases ultérieures du programme. C’est notamment le cas de Montréal, où l’opposition aux boîtes postes communautaires est plus forte.

En 2013, le gouvernement fédéral avait déjà amorcé la conversion aux boîtes postes communautaires. Face à l’opposition, Justin Trudeau a mis fin à ce processus à son arrivée au pouvoir en 2015.

Le processus de conversion d’une adresse prend habituellement plusieurs mois. Postes Canada indique qu’elle travaillera avec les communautés pour déterminer les emplacements des boîtes postales.

«Tout au long du processus, Postes Canada informera le personnel, les collectivités, la clientèle, les agents négociateurs et les municipalités des changements apportés aux services postaux qui les touchent», indique la société d’État dans un communiqué émis jeudi.

Une décision motivée par des impératifs financiers

La société d’État justifie cette transformation par la nécessité de rétablir sa viabilité financière. À la fin de 2024, Postes Canada avait enregistré des pertes cumulatives de 4,5 milliards de dollars depuis 2018. Les chiffres finaux de 2025 n’ont pas encore été annoncés, mais après trois trimestres la société d’État avait déjà enregistré presque 1 milliard de dollard de plus en pertes.

Postes Canada dit devoir agir pour ne pas constituer «un fardeau récurrent pour les contribuables». La baisse des volumes de courrier traditionnel, conjuguée à la hausse des coûts d’exploitation, est au cœur de cette réorientation stratégique.

En parallèle, Postes Canada annonce une modernisation de son réseau de bureaux de poste, dont les revenus de détail ont chuté de 30% depuis 2021. Les premières modifications toucheront des zones urbaines et suburbaines jugées actuellement suréquipées en points de service.

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