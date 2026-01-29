Vers une entente entre Postes Canada et les facteurs syndiqués

Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont annoncé la finalisation des ententes pour ses facteurs des secteurs ruraux et des banlieues. Après avoir conclu des ententes de principe en décembre, les deux parties ont travaillé à la rédaction des derniers détails contractuels en suspens.

Les accords de principe incluent des augmentations salariales significatives et un régime d’avantages sociaux amélioré. De plus, un nouveau modèle de livraison de colis le week-end a été intégré dans les conventions. Ces accords, d’une durée de cinq ans, seront en vigueur jusqu’au 31 janvier 2029.

La prochaine étape est le vote de ratification par les membres du syndicat. Pendant cette période, les deux parties ont convenu de ne pas déclencher de grève ou de lock-out.

Les services de Postes Canada ont été perturbés par une grève générale tout au long de l’automne. La grève a notamment compliqué la gestion des élections municipales. Une entente de principe a toutefois été convenue le 25 novembre pour les points principaux en litige.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.