Théâtre de Verdure dévoile sa programmation 2026

Cet été, le Théâtre de Verdure du parc La Fontaine ouvre à nouveau ses portes au grand public avec une programmation estivale ambitieuse et entièrement gratuite. Du 11 juin au 26 août 2026, l’amphithéâtre extérieur de 2000 places accueillera 39 soirées culturelles, variant entre la danse, la musique, le cirque, le théâtre et le cinéma en plein air.

La saison s’ouvre le jeudi 11 juin avec le spectacle Ma main au feu d’Émile Proulx-Cloutier, auteur-compositeur-interprète reconnu pour sa poésie et son intensité musicale. Présenté en collaboration avec les Concerts Campbell, ce spectacle est gratuit avec réservation, les billets étant disponibles dès le 28 mai 2026 à midi sur le site de la Ville de Montréal.

La danse occupe une place de choix dans la programmation, avec des représentations les 18 juin, 2, 16 et 23 juillet, ainsi que les 6 et 13 août. Le public pourra découvrir des œuvres de Virginie Brunelle, Guillaume Côté et Andrea Pena, ainsi que des propositions issues des danses urbaines, du swing, du flamenco et des traditions colombiennes.

Du côté du cirque, Le grand cabaret du Chat Bleu, conçu par trois collectifs montréalais, investira la scène le 13 juin dans un univers carnavalesque mêlant acrobaties, musique et humour. Le 28 juillet, le Théâtre de l’Œil Ouvert présentera Clémence, des fleurs d’enfants pour grandes personnes, un hommage théâtral et musical à Clémence DesRochers.

La musique traversera toute la saison avec une offre éclectique allant du jazz au R&B, en passant par la musique brésilienne, le folk et le classique. Parmi les artistes attendus: Rau_Ze, l’Orchestre national de jazz et la pianiste Marianne Trudel, Rachel Therrien et son Latin Jazz Project, ainsi qu’Alex Burger dans le cadre du projet country Un coin du ciel, aux côtés de Fred Fortin, Mara Tremblay et Stephen Faulkner.

Des nouveautés pour les familles et des partenariats élargis

La saison 2026 introduit deux spectacles spécialement conçus pour les familles, présentés à 19h pour mieux s’adapter au rythme des enfants. Le 27 juin, Henri Godon présentera Chants de vacances, un spectacle musical festif destiné aux jeunes publics. Le 8 août, l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Rafael Payare, proposera Le carnaval de l’OSM, une plongée ludique dans la musique symphonique à travers une œuvre du compositeur québécois Maxime Goulet. Ce dernier spectacle est également gratuit avec réservation, les billets étant disponibles dès le 25 juillet 2026 à midi.

Les soirées cinéma en plein air reviennent quant à elles en collaboration avec Cinémania, le Festival international du film sur l’art, Vues d’Afrique et le Groupe Intervention Vidéo. Fictions, documentaires et courts métrages seront projetés sous les étoiles, offrant des regards sur les enjeux sociaux, culturels et identitaires contemporains.

Cette année, le Théâtre de Verdure s’associe également à Vues d’Afriques, aux Francos de Montréal, au Consulat général de France à Montréal et au Championnat international de Lindy Hop pour des soirées coprésentées.

«Chaque été, le Théâtre de Verdure devient un lieu de rencontre singulier où la culture se vit autrement, à ciel ouvert», a déclaré Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française à la Ville de Montréal.

La programmation complète et les modalités de réservation sont disponibles sur le site de la Ville de Montréal.

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