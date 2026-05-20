Les Street Walls seront de retour au Festival MURAL 2026.

Festival MURAL de retour sur Saint-Laurent du 4 au 14 juin 2026

Montréal accueillera la 14e édition du Festival MURAL du 4 au 14 juin 2026. Pendant 11 jours, le boulevard Saint-Laurent se transformera en vaste terrain de jeu créatif, réunissant artistes visuels, collectifs musicaux et quelque 500 000 festivaliers autour de la culture urbaine. L’ensemble de la programmation sera entièrement gratuit pour le public.

Plus d’une vingtaine d’artistes visuels sont attendus cette année pour investir les murs de la métropole, les faux murs du festival ainsi que la scène Saint-Laurent Fizz. Parmi les noms confirmés figurent Murfin, GREG MIKE, Jumu, Kevin Ledo, Fatima Alsharshani, Leilani Shaw, Vincent Arnold, Izabelle Duguay, WhatisAdam et Maylee Keo.

Huit collectifs musicaux participeront également à l’événement pendant les traditionnels Block Parties.

Au-delà des fresques murales, le festival propose le retour des battles artistiques Secret Walls. Les organisateurs promettent aussi des surprises.

Un premier Festival MURAL pour Multicolore

Cette 14e édition marque un tournant important dans l’histoire du festival. MURAL rejoint désormais la famille de Multicolore, l’agence responsable des Piknics Électroniks, Igloofest et le Village au Pied-de-Courant.

Multicolore a acquis les avoirs de l’agence LNDMRK, qui organisait jusqu’ici le Festival MURAL, en avril dernier. LNDMRK était en faillite, ce qui laissait craindre la fin du festival.

L’acquisition par Multicolore permet non seulement la tenue de l’édition 2026, mais selon les organisateurs, elle ouvre la voie à une 15e édition «exceptionnelle» en 2027.

Le Festival MURAL attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus admirer les œuvres éphémères qui habillent les façades du boulevard Saint-Laurent.

«Événement estival incontournable, le Festival MURAL est un pilier de la scène culturelle, événementielle et touristique de Montréal, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et rayonnant à l’international. Le laisser disparaître n’était pas une option pour Multicolore», affirmait à l’époque le président de Multicolore, Pascal Lefebvre.

La programmation complète de cette 14e édition est désormais disponible sur le site web du festival.

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