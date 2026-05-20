L'antenne Anse-à-l'Orme du REM est entièrement aérienne. C'est la deuxième structure ferroviaire aérienne en importance au Canada, derrière le SkyTrain de Vancouver.

Une première interruption de service pour l’antenne Anse-à-l’Orme du REM

Deux jours après sa mise en service officielle, l’antenne Anse-à-l’Orme du REM a vu sa première interruption de service sur une partie du trajet. Le service a également été arrêté sur une partie de la ligne Deux-Montagnes.

Selon Pulsar, organisme responsable des opérations du REM, les deux pannes sont survenues à quelques minutes d’intervalle, vers 15h30. Sur l’antenne Anse-à-l’Orme, l’interruption de service touchait la petite portion du REM entre les stations Des Sources et Bois-Francs, à Pointe-Claire et Saint-Laurent.

L’interruption était plus importante sur l’antenne Deux-Montagnes. Le service était à l’arrêt entre les stations Montpellier et Île-Bigras, soit la moitié de l’antenne.

Des autobus ont été mis à la disposition des voyageurs.

Les deux interruptions ont pris fin un peu avant 16h15.

Trains en panne

Dans les deux cas, les pannes sont dues à des problèmes avec le matériel roulant. Les pannes sont survenues à quelques minutes d’intervalle, vers 15h30 mercredi.

Depuis la mise en service du REM, l’opérateur se plaint de problèmes avec les trains livrés par l’entreprise Alstom. Les nombreuses interruptions de service sur la ligne Deux-Montagnes cet hiver ont notamment amené l’entreprise à faire des correctifs à partir du mois de janvier.