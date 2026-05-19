Le tunnelier Lisette commence à creuser le prolongement de la ligne bleue

Le tunnelier de la ligne bleue du métro a officiellement amorcé son excavation pour le prolongement de la ligne la future station Anjou. L’engin, baptisé Lisette en hommage à la première femme opératrice du métro de Montréal, parcourra 4,6 kilomètres sous les rues de l’Est de Montréal.

Après plusieurs mois d’assemblage et d’essais techniques, le tunnelier a entamé son trajet depuis la future station Vertières, située à l’angle du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon. Il ajoutera entre 10 et 15 mètres de tunnel par jour jusqu’à ce qu’il atteigne Anjou en 2028.

Qualifié de véritable usine souterraine, cet engin représente une première dans l’histoire du réseau du métro montréalais. Contrairement aux méthodes mécaniques traditionnelles, il assure simultanément trois opérations: l’excavation du tunnel, l’évacuation des 300 000 mètres cubes de roc extraits et l’installation des 14 300 voussoirs de béton formant les parois du tunnel.

Les déblais de roc seront acheminés à la carrière Saint-Michel, à proximité du chantier Vertières, pour être réutilisés par la Ville de Montréal.

Lisette, une pionnière à l’honneur

Conformément à la tradition dans le domaine du creusement de tunnels, le tunnelier est placé sous la protection symbolique d’une marraine. En mars dernier, le public a été invité à voter parmi cinq femmes québécoises ayant marqué un domaine lié au projet, notamment le génie, le développement durable ou le transport collectif.

Le choix populaire s’est arrêté sur Lisette St Onge, devenue en 1981 la première femme opératrice du métro de Montréal. Ce nom rend hommage à son parcours de pionnière et, plus largement, à la contribution des femmes au développement et à l’exploitation du réseau de transport collectif montréalais.

«En portant le nom de Lisette St Onge, le tunnelier rend hommage à une pionnière qui a ouvert la voie et qui continue de tracer l’avenir du transport collectif», a déclaré Aref Salem, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et président du conseil d’administration de la STM.

Un projet pour le développement de l’Est

Le projet de la ligne bleue prévoit l’ajout de cinq nouvelles stations de métro sur une distance de 6 km, à l’est de la station Saint-Michel jusqu’à l’arrondissement d’Anjou. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, a qualifié le démarrage du tunnelier de «moment historique pour la mobilité de l’Est de Montréal». La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a pour sa part souligné que ce projet «va améliorer la circulation, soutenir le développement de nos quartiers et rapprocher davantage les Montréalaises et Montréalais de leur réseau de transport collectif».

La ministre responsable de l’Habitation, Karine Boivin Roy, a également mis en lumière les retombées attendues en matière de logement, évoquant «plusieurs milliers de nouvelles unités d’habitation mixtes» qui devraient voir le jour autour des cinq futures stations.

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