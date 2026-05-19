170 000 utilisateurs pour l’antenne Anse-à-l’Orme du REM

Plus de 170 000 utilisateurs ont visité les quatre nouvelles stations du REM dans l’Ouest-de-l’Île pendant les deux journées inaugurales de l’antenne Anse-à-l’Orme.

L’accès au REM était gratuit samedi et dimanche pour inviter les usagers à profiter du train léger. Selon La Caisse, 83 000 sont embarqués samedi et 77 000 dimanche. De nombreux usagers ont d’ailleurs profité du REM pour se rendre au Centre Bell à l’occasion d’un match du Canadien de Montréal, illustrant d’emblée le potentiel du réseau pour les déplacements vers le centre-ville.

L’achalandage sur la nouvelle antenne et sur le dernier tronçon qui mènera à l’aéroport sera déterminante pour la rentabilité du projet. En temps normal, le REM accueille environ 78 000 personnes par jour en semaine. Le transporteur souhaite atteindre 150 000.

Seulement une fraction des visiteurs de la fin de semaine dernière seront convertis en usagers réguliers. L’inauguration du premier tronçon a généré 120 000 déplacements, un chiffre qui a grimpé à 250 000 pour l’antenne Deux-Montagnes.

Le changement est tout de même majeur pour l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Pour la première fois, ce secteur dispose d’un mode de transport collectif structurant.

Célébrations à la station Fairview-Pointe-Claire

Les festivités inaugurales ont débuté dès le 15 mai avec un cocktail inaugural tenu à la station Fairview–Pointe-Claire, auquel ont participé plus de 150 invités. L’événement a été marqué par des allocutions de Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse, de Daniel Farina, président et chef de la direction de CDPQ Infra, ainsi que de Benoit Charrette, ministre des Transports et de la Mobilité durable, avant la traditionnelle coupe du ruban.

Parmi les personnalités présentes figuraient également Pascale Déry, ministre de l’Environnement, Eric Girard, ministre des Finances et responsable des Infrastructures, Alan De Sousa, responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Michel Boudreau, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, ainsi que Maky Tall, président du conseil d’administration de la Banque de l’infrastructure du Canada, et plusieurs autres représentants municipaux et industriels.

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