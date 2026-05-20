Fermeture complète de l’avenue Carson à Dorval

La Ville de Dorval a annoncé la fermeture complète de l’avenue Carson dans le cadre de travaux de resurfaçage. La fermeture touchera le tronçon situé entre les avenues Dorval et Cloverdale, et sera en vigueur du 20 au 29 mai inclusivement.

Les travaux, qui s’inscrivent dans les efforts de maintien des infrastructures urbaines de la municipalité, nécessitent une interruption complète de la circulation sur ce segment de l’avenue Carson. L’horaire quotidien des travaux est établi de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, pour toute la durée des travaux.

La circulation locale demeurera permise durant cette période. Un chemin de détour a été mis en place pour la circulation de transit.

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