L’ARTM devra compenser les pannes du REM Deux-Montagnes

L’ARTM bonifiera bientôt l’offre d’autobus entre Montréal et la Rive-Nord afin de compenser les pannes trop nombreuses de l’antenne Deux-Montagnes du REM. Certaines mesures entreront en vigueur dès lundi.

L’antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM) souffre de nombreuses interruptions de service depuis son inauguration en novembre dernier. Selon Pulsar, entreprise responsable des opérations du REM, il y a eu pas moins de 19 interruptinos de plus de 20 minutes. Y compris les quatre interruptions ou ralentissements de cette semaine.

Afin de compenser ces pannes, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) bonifiera dès lundi le service de la ligne d’autobus 499 d’exo entre Deux-Montagnes et la station de métro Côte-Vertu. L’autobus circulera aux 15 minutes en heure de pointe et aux 30 minutes en-dehors des heures de pointe.

La nouvelle, d’abord rapportée par La Presse, a été confirmée par Métro.

L’ARTM affirme réorienter le service grâce au retrait des lignes 404 et 498 à destination du centre‑ville. Le transporteur maintiendra le service des lignes 716 entre Deux-Montagnes et Sainte-Dorothée, 713 entre Sainte-Dorothée et Côte-Vertu et 968 entre Roxboro et Côte-Vertu.

Selon La Presse, des négociations seraient en cours entre l’ARTM et La Caisse pour une éventuelle compensation financière pour les usagers. Contacté par Métro, le transporteur n’a pas commenté cette possibilité.

L’ensemble des partenaires, y compris l’ARTM, sont pleinement mobilisés. Notre priorité commune demeure de rétablir la stabilité et la qualité du service du REM. Benoit Gendron, directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain

L’hiver cause des maux de tête

Selon Pulsar, le REM semble avoir de la difficulté à gérer les difficultés de l’hiver québécois. Selon l’entreprise, les diverses pannes ont été souvent été causés par des enjeux liés aux conditions météorologiques comme le gel du fil d’alimentation électrique (la caténaire). Jeudi, c’est le système d’aiguillage qui a fait défaut entre les stations Sunnybrooke et Bois-Franc.

Les trains eux-mêmes semblent avoir de la difficulté avec l’hiver. Le ralentissement de service de mercredi a été causé par deux trains qui sont tombés en panne presque simultanément.

«Chacune de ces situations est analysée en profondeur par nos équipes et nous nous assurons de mettre en place des solutions pour éviter que le même incident ne se reproduise», affirme Claudia Néron, conseillère en relations médias chez Pulsar.

L’entreprise souligne avoir mis en place plusieurs mesures pour limiter les pannes, notamment en assurant un meilleur déglaçage du fil d’alimentation électrique.