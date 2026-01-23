La STM et ses professionnels ratifient la convention collective

La Société de transport de Montréal (STM) a franchi une nouvelle étape dans les négociations des différentes conventions collectives qui minent ses opérations depuis l’an dernier. Le 31 décembre, les membres du syndicat des professionnels de la STM ont voté à 91% en faveur de l’entente de principe, réglant un troisième conflit.

Le SEPB 610 représente environ 800 employés professionnels comme des ingénieurs et des avocats. Ils s’étaient dotés d’un mandat de grève, mais ne l’a jamais déclenché.

«Ceci témoigne des efforts communs des deux parties pour respecter le cadre financier grâce à des ajustements à même la convention», s’est réjouie la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard.

Les chauffeurs d’autobus et opérateurs de métro ont aussi une nouvelle convention collective, tout comme les employés de bureau. La STM poursuit ses discussions avec le syndicat des employés de l’entretien, affilié à la CSN. Deux autres syndicats entreront en négociations cette année.

Les négociations avec le syndicat de l’entretien piétinent depuis des mois. Une grève des heures supplémentaires a eu lieu pendant les Fêtes, prenant fin le 11 janvier.

En marge de l’étude du budget de Montréal, Mme Léonard a dit qu’il était de plus en plus difficile d’être optimiste quant à la possibilité de régler le conflit avec une entente négociée.

