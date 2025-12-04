Le personnel administratif de la STM approuve l’entente de principe

Le personnel administratif de la Société de transport de Montréal (STM) a voté à 75% en faveur de l’entente de principe conclue le 16 novembre dernier. C’est le premier de quatre syndicats en négociations à entériner une nouvelle convention collective.

L’entente de principe, qui a également été entérinée par le conseil d’administration de la STM, représente l’aboutissement d’un processus de négociation complexe. Dans un communiqué, Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, a exprimé sa satisfaction face à cet accord. Elle a souligné l’importance des efforts déployés par les équipes de négociation pour parvenir à une solution qui «respecte le cadre financier» de l’organisation.

Le syndicat SCFP-2850, qui regroupe environ 1 300 employés, couvre une variété de secteurs au sein de la STM, notamment les technologies de l’information, la comptabilité et les ressources humaines. Le syndicat avait prévu une grève le 19 novembre, mais cette grève a été évitée par la signature de l’entente de principe quelques jours plus tôt.

D’autres syndicats

Trois autres syndicats au sein de la STM sont encore en processus de décision. Les membres du syndicat des chauffeurs, des opérateurs de métro et des agents de station doivent se prononcer sur une entente de principe le 14 décembre. Les syndicats représentant les professionnels et les travailleurs de l’entretien, eux, sont toujours en négociations et se sont dotés de mandats de grève.

Les travailleurs de l’entretien feront une grève des heures supplémentaires du 11 décembre au 11 janvier. Cette grève ne devrait pas affecter aussi durement les services aux usagers que la grève déclenchée en novembre. Toutefois, la STM pourrait manquer de véhicules sur certaines lignes d’autobus et de métro, faute d’entretien, au fur et à mesure que la grève s’étire.

Quant au syndicat représentant les professionnels, il dispose d’un mandat de 10 jours de grève mais n’a pas encore annoncé de date. Cette grève ne devrait pas avoir d’impact sur les usagers.

