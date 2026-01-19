Le centre de transport Bellechasse est enfin opérationnel

La Société de transport de Montréal (STM) peut enfin utiliser le centre de transport Bellechasse pour garer et entretenir ses autobus. Les travaux pour accueillir les autobus électriques devront toutefois attendre.

Après des essais effectués cet automne, la STM confirme qu’elle utilise désormais pleinement le «garage» Bellechasse. Depuis le début du mois, 150 autobus sortent du centre de transport chaque matin pour l’heure de pointe, indique la directrice générale de la STM Marie-Claude Léonard. À terme, 250 véhicules utiliseront les installations.

Et ce n’est pas trop tôt: le projet a été livré avec plus de trois ans de retard et des coûts qui ont plus que doublé. D’abord prévu pour septembre 2022 au coût de 250 M$, il a finalement été livré pour plus de 584 M$.

Le projet de nouveau garage a été lancé par Ensemble Montréal à l’époque de Denis Coderre. Mais c’est sous Valérie Plante que les coûts ont explosé. Arrivée au pouvoir en 2017, l’équipe de la mairesse Plante est retournée à la planche à dessins pour que le centre de transport soit essentiellement sous terre. Ce qui a forcé les équipes à creuser dans le roc plutôt que de construire en surface comme prévu.

Aref Salem, président de la STM et conseiller municipal dans le parti de la nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada, n’a pas manqué de rappeler ce fait lors de l’étude du budget municipal.

Il y a eu des interventions politiques qui ont donné le projet qu’on a actuellement. C’est certain que quand on creuse trois étages sous la terre, ça coûte beaucoup plus cher. Aref Salem, conseiller municipal et président de la STM

L’électrification remise aux calendes grecques

Le centre de transport Bellechasse avait d’abord été conçu pour recevoir les autobus électriques de la STM. Ce ne sera finalement pas le cas, du moins pour l’avenir prévisible.

Depuis deux ans, la STM a revu sa stratégie d’électrification des centres de transport pour étaler les infrastructures sur plusieurs sites.

«Nous y allons de façon partielle dans plusieurs centres pour nous assurer que, s’il y a un problème, les autobus électriques ne sont pas tous pris dans le même centre de transport, ce qui nous empêcherait de livrer le service», indique Mme Léonard.

L’électrification du garage Bellechasse demeure à l’étude. Mais il ne figure pas parmi les premiers centres à être électrifié.

L’étude du budget 2026 de la Ville de Montréal et des agences paramunicipales se poursuit jusqu’au 24 janvier.