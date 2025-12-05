Nouvelle grève des heures supplémentaires à la STM

Un autre syndicat de la Société de transport de Montréal (STM) déclenche une grève des heures supplémentaires. Après les travailleurs de l’entretien, c’est au tour des professionnels.

Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, affilié à la FTQ, représente environ 800 employés de la STM. Il s’agit notamment d’ingénieurs, d’architectes et de juristes, entre autres. Ses membres ne feront plus d’heures supplémentaires du 17 décembre au 11 janvier.

Le syndicat reproche à la STM d’exiger un affaiblissement de la sécurité d’emploi.

«Pour nos membres, c’est un bris de confiance fondamental envers la direction. L’employeur veut avoir l’option de montrer la porte à ses professionnels à sa guise, sans justification et sans limites. C’est inacceptable», indique le vice-président du syndicat, Benoit Tessier.

Les membres du syndicat se sont aussi dotés d’un mandat de grève de 10 jours.

Contrairement aux moyens de pression du syndicat représentant les travailleurs de l’entretien, le conflit avec les professionnels ne devrait pas avoir d’impact sur les usagers de la STM. Un ralentissement du travail pourrait toutefois avoir un impact sur les processus administratifs, comme la rédaction de plans et devis pour les divers projets du transporteur.

La STM a déjà entériné une nouvelle convention collective avec ses travailleurs de bureau. Les chauffeurs de bus et opérateurs de métro doivent se pencher sur une entente de principe le 14 décembre.