STM: Jusqu’à 1000 départs coupés par jour pour les autobus

La grève à la Société de transport de Montréal (STM) mènera à la coupure d’environ 1005 départs par jour, à terme. Selon la directrice générale, les discussions actuelles sont des «négociations de dernière chance» avant un arbitrage.

La STM a décrit jeudi l’impact de la grève des heures supplémentaires déclenchée aujourd’hui par le syndicat des travailleurs de l’entretien. Le réseau de métro et le transport adapté ne seront pas affectés. La situation est toutefois plus grave pour le réseau d’autobus.

Selon les données présentées, la STM disposera de suffisamment d’autobus cette semaine. La période des Fêtes sera aussi peu affectée, puisque l’horaire des autobus est réduit. Il devrait donc y avoir un déficit de seulement 20 véhicules la semaine prochaine, faute d’entretien. Il n’y aurait aucun déficit la semaine du 21 décembre et un déficit de 30 véhicules la semaine suivante.

La situation sera toutefois beaucoup plus grave en janvier. Avec le retour de l’horaire normal, il manquera 255 autobus pour offrir le service régulier. La semaine du 11 janvier, il en manquera 266. Le déficit serait ensuite rattrappé sur un horizon de quelques semaines.

La STM estime qu’à terme, le manque de véhicules causera la suppression de 1005 départs la semaine du 11 janvier.

Vers un arbitrage

Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, affirme que les négociations avec le syndicat arrivent à un croisée des chemins. Soit les discussions débouchent à une entente, soit elle demandera un arbitrage.

«Ce sont des négociations de dernière chance», dit-elle.

Le Syndicat du transport de Montréal, qui représente les travailleurs de l’entretien, est l’un des deux syndicats qui n’a pas encore conclut d’entente de principe avec la STM. Les chauffeurs et les travailleurs de bureau ont déjà conclut leurs négociations.

Plus de détails à venir.