Nouvelle interruption du service du REM Deux-Montagnes

L’antenne Deux-Montagnes du REM a connu à nouveau une interruption partielle du service en pleine heure de pointe, jeudi matin. Des navettes ont été mises à la disposition des usagers.

Cette fois, le service était interrompu entre les stations Deux-Montagnes et Côte-de-Liesse. Les usagers ont été invités à prendre les lignes d’autobus 499 et 812 pour se rendre à la station Côte-de-Liesse.

Selon Pulsar, l’entreprise responsable de la gestion du REM, un «problème technique» est à l’origine de l’interruption. Le problème a été détecté dès l’ouverture normale de l’antenne, à 5h30. Le service a graduellement repris au ralenti un peu avant 7h. Le REM a repris son horaire normal vers 11h30.

Mercredi, le service était au ralenti sur l’ensemble du réseau du REM pendant l’heure de pointe matinale. Puis, le service a été ralentit à nouveau en soirée vers 22h45 avant d’être complètement arrêté entre Côte-de-Liesse et la Gare centrale.