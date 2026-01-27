Montréal lance sa cinquième opération de chargement de neige

La Ville de Montréal a annoncé le début de sa cinquième opération de chargement de neige de la saison 2025-2026. Cette opération, qui commence à 19h mardi, concerne tous les arrondissements de la ville. Près de 3000 personnes et 2500 véhicules de déneigement seront mobilisés pour dégager les 11 000 kilomètres du réseau municipal.

Un total de 8223 places de stationnement sont disponibles de nuit, entre 21h et 7h, pour faciliter le déneigement. De plus, les interdictions de stationnement seront rapidement levées une fois le chargement complété. Une attention particulière est également portée aux trottoirs pour faciliter les déplacements actifs des citoyens.

Les résidents sont invités à respecter les interdictions de stationnement et à dégager les trottoirs des encombrants. Il est également conseillé de laisser les sacs à ordures et les bacs sur leur terrain pour ne pas entraver les opérations.

Les opérations peuvent être suivis en temps réel sur l’application 311 Montréal. Les citoyens peuvent également consulter la section Déneigement du site montreal.ca pour accéder à des ressources supplémentaires, telles qu’une carte pour trouver du stationnement gratuit et le système INFO-Remorquage pour retrouver un véhicule remorqué.

Budget déjà atteint

Le budget réservé à l’élimination de la neige est d’un peu plus de 200 M$ par année à Montréal. Cette enveloppe permet généralement quatre ou cinq opérations de chargement par saison.

En lançant sa cinquième opération dès le mois de janvier, la Ville a donc atteint la limite habituelle de ses dépenses pour le chargement de la neige.

Le responsable de la propreté et des services à la population à la Ville de Montréal, Luis Miranda, a été critiqué lundi en conseil municipal. L’opposition lui reproche d’avoir déclenché des opérations de chargement de la neige avant des périodes de redoux qui auraient pu éliminer les accumulations.

«Si on attend que la neige fond en hiver, c’est là qu’on se retrouve avec des amas de glace», a-t-il répondu.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.