REM: service au ralenti et station fermée pendant l’heure de pointe

Le service a fonctionné au ralenti sur le Réseau express métropolitain mercredi matin, en pleine heure de pointe, en raison d’un problème technique. Un incident a aussi forcé la fermeture de la station Édouard-Montpetit. Le service normal est maintenant rétabli

Le ralentissement a d’abord été signalé un peu après 7h15 sur la ligne Deux-Montagnes nouvellement inaugurée, entre les stations Deux-Montagnes et Montpellier. Vers 7h35, ce ralentissement a été étendu à l’ensemble du réseau.

Pulsar, l’organisme qui assure l’opération du REM, n’a pas précisé la nature du problème technique.

Quelques minutes plus tard, vers 7h45, le REM a cessé de desservir la station Édouard-Montpetit. Les trains ne s’arrêtaient plus à la station à cause d’un «incident».

Le service normal a été rétabli à la station Édouard-Montpetit un peu après 9h20. Les trains ont circulé à fréquence normale sur l’ensemble du réseau à partir de 9h30.