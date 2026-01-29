Le budget de Montréal adopté malgré l’opposition

C’est fait: le premier budget de Soraya Martinez Ferrada et Claude Pinard est officiellement adopté. Projet Montréal s’y est toutefois opposé, soulevant plusieurs préoccupations concernant le logement, les pistes cyclables et le budget discrétionnaire, entre autres.

L’issue du vote était déjà scellé, puisque Ensemble Montréal a la majorité des sièges au conseil et bénéficie de l’appui des partis locaux dans Anjou et LaSalle. Le résultat final est de 38 voix pour et 24 contre.

La mairesse pourra ainsi aller de l’avant avec les priorités de son administration, notamment le financement des organismes qui luttent contre l’itinérance, le remplacement du Règlement pour une métropole mixte et des projets d’infrastructures comme un boulevard urbain dans Pierrefonds-Ouest.

Échanges corsés sur le logement

Sans surprise, les sommes accordées au logement et le remplacement du Règlement pour une métropole mixte ont fait l’objet de débats intenses en chambre. Projet Montréal a accusé la nouvelle administration de laisser au marché privé la responsabilité de développer le logement social.

Non impressionnée, la responsable de l’habitation Caroline Braun a répondu que le règlement dit du «20-20-20» n’a pas livré les résultats escomptés.

«Ça ne marche pas! Ça n’a pas fonctionné! Ce serait irresponsable de continuer dans cette voie», a-t-elle lancé. Elle a terminé son intervention avec un clin d’oeil à la caméra.

Damn. Caroline Braun n'est pas impressionnée par les critiques de Projet Montréal concernant le logement social. #polmtl #logement pic.twitter.com/cZ42Uccvjj — Olivier Robichaud (@ORobichaud) January 28, 2026

Budget discrétionnaire et pistes cyclables

Projet Montréal a également souligné que l’administration se réserve une somme importante, soit 152,7 M$, comme budget discrétionnaire. Ces sommes ne sont pas attribuées à un projet spécifique, elles pourront être attribuées «à de nouveaux projets, aux provisions visant à couvrir les imprévus et aux risques qui pourraient survenir durant la réalisation de projets spécifiques.»

Le conseiller municipal Alex Norris a comparé ça à un budget familial: aucune famille ne réserve une part aussi importante de ses revenus pour des imprévus. Claude Pinard a répondu que la somme représente seulement 6% des montants du PDI pour 2026.

Projet Montréal a également souligné son opposition aux coupes prévues dans le développement des pistes cyclables et dans BIXI.