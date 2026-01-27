Tourisme d’affaires: plus d’argent, moins d’événements en 2025

En 2025, le tourisme d’affaires a généré davantage de retombées économiques l’an dernier malgré une légère diminution du nombre d’événements, indique Tourisme Montréal.

Avec 477 événements organisés, la métropole a attiré plus d’un million de visiteurs, générant ainsi des retombées économiques estimées à 438 millions de dollars pour Montréal et le Québec. C’est 43 millions de dollars de plus qu’en 2024, même s’il y a eu 63 événements de moins.

Le Palais des congrès de Montréal a accueilli à lui seul 281 événements en 2025, générant environ 277 millions de dollars en retombées économiques. Avec quelque 940 000 participants et visiteurs, le Palais a concentré 92% de la participation et 63% de la valeur économique des événements d’affaires tenus dans la métropole.

Montréal, chef de file en Amérique

La communauté de recherche de Montréal continue de jouer un rôle central dans l’attraction de conférences internationales intellectuellement puissantes, faisant du tourisme d’affaires un levier pour le développement de l’économie québécoise selon Tourisme Montréal. En 2025, Montréal a maintenu sa position de première destination en Amérique du Nord pour l’accueil de conférences d’associations internationales, pour la neuvième année consécutive. De plus, pour la huitième année de suite, la ville s’est classée première dans les Amériques, selon l’International Union of Associations (IUA).

Parmi les grands rassemblements internationaux de 2025, on note les conférences annuelles de la Société internationale pour la pharmacoeconomie et la recherche sur les résultats (4200 participants et 4,4 millions de dollars en retombées économiques) et de l’American Society for Engineering Education (3800 participants et 4 millions de dollars). Au-delà des chiffres, certains événements ont abordé des enjeux sociétaux pressants, tels que le Congrès mondial sur les IST et le VIH (1500 délégués) et la Conférence nationale sur l’élimination de l’itinérance (2350 participants), pour lesquels le Palais a offert ses espaces gratuitement.

Perspectives prometteuses pour 2026

Les perspectives pour 2026 s’annoncent tout aussi prometteuses. Plusieurs événements internationaux majeurs sont prévus, notamment le Salon international de l’alimentation (20 000 participants et 14 millions de dollars en retombées économiques), la réunion annuelle de l’American Society of Human Genetics (6000 participants et 8 millions de dollars) et la Conférence Goldschmidt sur la géochimie (4500 participants et 5,8 millions de dollars). La vitalité de l’industrie des événements d’affaires de Montréal continuera de reposer sur son attractivité pour les grandes conférences internationales et sur la solidité du marché local.

