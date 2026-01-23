Elle remporte 14 millions au Lotto Max et prend sa retraite

Karine Sirois, une résidente de la Capitale-Nationale, a reçu un appel de Loto-Québec lui annonçant qu’elle avait remporté le gros lot du Lotto Max, soit 14 millions de dollars. Avec ce gain exceptionnel, cette quinquagénaire a pris une décision radicale: quitter son emploi et prendre sa retraite anticipée.

Le 13 janvier, Karine Sirois avait acheté un billet de Lotto Max en ligne, sans se douter que ce geste allait transformer son quotidien. Le lendemain, elle a reçu un appel de Loto-Québec lui annonçant la nouvelle: son billet était gagnant.

«Nous sommes très heureux de commencer l’année en remettant un gros lot du Lotto Max. Espérons que la chance se poursuivra tout au long de 2026 et que de nombreuses familles d’ici en profiteront», affirme Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l’exploitation des loteries à Loto-Québec.

Avec ce gain de 14 millions de dollars, Karine Sirois a décidé de dire «Bye-bye, boss» et de prendre sa retraite. Ce choix marque le début d’une nouvelle étape dans sa vie, où elle pourra réaliser ses rêves et projets personnels sans les contraintes d’un emploi quotidien.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.