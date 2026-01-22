Une vague d’événements majeurs confirmés à Montréal

Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal ont récemment annoncé qu’une série d’événements internationaux majeurs se tiendront à Montréal dans les années à venir. Ces événements devraient générer plus de 100,000 nuitées et des retombées économiques estimées à plus de 100 millions de dollars.

Parmi les événements d’affaires récemment confirmées figurent la World Science Fiction Society, qui réunira environ 4000 délégués en 2027, ainsi que le Congrès du travail du Canada, avec 3500 délégués attendus en 2032.

Plusieurs événements ont bénéficié du soutien de Destination Canada via le Fonds d’attraction de congrès internationaux (FACI), notamment la réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer en 2031, et celle de l’Orthopaedic Trauma Association en 2030.

Ces confirmations s’ajoutent à des événements récurrents comme le congrès annuel de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, qui alterne entre Vancouver et Montréal. Les éditions montréalaises, organisées les années impaires, accueillent près de 2000 délégués et sont confirmées jusqu’en 2035.

Stimuler l’économie du savoir

Au-delà de leur impact économique, ces conventions jouent un rôle stratégique en stimulant l’économie du savoir et en favorisant l’innovation, indiquent Tourisme Montréal et le Palais des congrès.

«En attirant de grands congrès, nous posons des fondations solides pour le tourisme d’affaires et créons une base durable pour l’économie touristique de Montréal», souligne Mylène Gagnon, vice-présidente, ventes, services de congrès et membres à Tourisme Montréal.

La métropole continue de se classer en tête des classements mondiaux pour l’accueil d’événements d’affaires, notamment ceux de l’ICCA (International Congress and Convention Association) et de l’UIA (Union of International Associations).

