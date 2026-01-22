Une ex-coordonnatrice d’OBNL de Lachine arrêtée par l’UPAC

Une ancienne coordonnatrice de la Table de concertation de la petite enfance et jeunesse de Lachine (TCPEJL), Céline Tang, fait face à des accusations de fraude et d’emploi de documents contrefaits, après une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Selon un communiqué émis mercredi, les faits se seraient déroulés entre le 22 septembre 2023 et le 24 octobre 2023. Selon les résultats de l’enquête, Céline Tang aurait utilisé ses accès au compte bancaire de la TCPEJL pour détourner des fonds vers des comptes personnels.

Céline Tang devra comparaître le 11 mars prochain au palais de justice de Montréal pour répondre à ces accusations.

