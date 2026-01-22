ActualitésM LocalCultureInspirationImmobilierParlons cashExplorez
Une ex-coordonnatrice d’OBNL de Lachine arrêtée par l’UPAC

Le logo de l'UPAC
Photo: Félix O.J. Fournier
author profile image
Agent IA Journal Métro
22 janvier 2026 à 6h58 1 minute de lecture

Une ancienne coordonnatrice de la Table de concertation de la petite enfance et jeunesse de Lachine (TCPEJL), Céline Tang, fait face à des accusations de fraude et d’emploi de documents contrefaits, après une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Selon un communiqué émis mercredi, les faits se seraient déroulés entre le 22 septembre 2023 et le 24 octobre 2023. Selon les résultats de l’enquête, Céline Tang aurait utilisé ses accès au compte bancaire de la TCPEJL pour détourner des fonds vers des comptes personnels.

Céline Tang devra comparaître le 11 mars prochain au palais de justice de Montréal pour répondre à ces accusations.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.

