Un autre cas de rougeole débarque à l’aéroport de Montréal

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé qu’une autre personne atteinte de la rougeole était présente à bord d’un vol qui a atterri à l’aéroport international Montréal-Trudeau le 17 janvier 2026. Plus tôt ce mois-ci, un autre cas était annoncé dans des circonstances semblables.

La personne infectée par la rougeole a voyagé sur deux vols de Royal Air Maroc le 17 janvier 2026. Le premier vol, AT558, a relié Cotonou, au Bénin, à Casablanca, au Maroc. Le second vol, AT208, a transporté le passager de Casablanca à Montréal. Les autorités sanitaires précisent que la personne était contagieuse pendant ces trajets.

Les passagers de ces vols, ainsi que ceux présents dans les sections des arrivées et des bagages (zone 8) de l’aéroport de Casablanca et de l’aéroport Montréal-Trudeau entre 19 h 15 et 23 h 15, sont considérés comme ayant été en contact avec la rougeole. Les autorités encouragent ces personnes à surveiller l’apparition de symptômes et à consulter un professionnel de santé si nécessaire.

Autres sites de contagion

En plus des vols, la personne atteinte a fréquenté divers lieux au Québec durant sa période de contagiosité. Les lieux visités par les cas connus de rougeole sont diffusés sur une page web dédiée. Les lieux ne sont pas associés à un cas spécifiques, mais trois visites à l’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants ont été ajoutées à la liste depuis le 17 janvier.

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes ayant fréquenté ces lieux aux dates et aux heures précisées à surveiller l’apparition de symptômes au cours des prochains jours.

Les personnes les plus à risque de complications liées à la rougeole incluent les bébés âgés de moins de 12 mois, les femmes enceintes non vaccinées, et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Le Québec connaît actuellement une éclosion de rougeole. Neuf cas ont été confirmés jusqu’à présent. Les deux passagers arrivés de l’étranger ne font pas partie de cette éclosion.

