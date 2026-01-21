Un incendie majeur force la fermeture du pont Jacques-Cartier

Un incendie majeur s’est déclaré sur l’avenue de Lorimier mardi soir, forçant la fermeture du pont Jacques-Cartier mercredi matin.

L’incendie s’est déclaré vers 23h30 dans un ancien édifice industriel à l’angle de l’avenue de Lorimier et de la rue Logan. Le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) a déclaré une quatrième alarme. En matinée, les flammes faisaient toujours rage.

Vers 6h, l’organisme Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCC), qui gère la structure, a décidé de fermer l’accès au pont Jacques-Cartier. La circulation routière y a été interdite dans les deux sens, tout comme le trottoir et la piste multifonctionnelle. Selon le SSIM, deux panneaux publicitaires menaçaient de tomber sur le pont.

Les deux panneaux ont depuis été démantelés. Un peu avant 14h, PJCC a rouvert deux voies en direction sud. Selon le SSIM, les pompiers s’affairent à démanteler les structures qui sont au-dessus du niveau des voies du pont afin d’éviter qu’un quelconque débris ne tombe sur la structure.

Toutes les voies, le trottoir et la piste multifonctionnelle étaient accessibles un peu avant 16h.

Aucune information sur des victimes potentielles

L’édifice était à l’abandon depuis plusieurs années. Par moments, des personnes en situation d’itinérance s’y sont installés. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes résidant ou travaillant dans le secteur craignent qu’il y avait potentiellement des gens dans l’édifice au moment de l’incendie.

Au moment d’écrire ces lignes, ni le SSIM ni la police n’avaient d’informations concernant une possible victime.

Ce ne serait pas la seule fois qu’un tel drame survient cet hiver. Le 14 décembre, un homme est mort dans Rosemont lorsque sa tente a pris feu. Une semaine plus tôt, de l’autre côté du pont, un homme a tenté de se réfugier du froid en s’installant dans un immeuble commercial vide de Longueuil. Un incendie lui a coûté la vie.