Un nouveau cas de rougeole à Montréal

Les autorités de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont confirmé qu’une personne atteinte de la rougeole était à bord d’un avion qui a atterri à l’aéroport international Montréal-Trudeau le 8 janvier. L’individu infecté a ensuite visité plusieurs lieux publics à Montréal.

L’individu infecté était à bord du vol AC 835, en provenance de Madrid. Cette situation a potentiellement exposé les passagers et le personnel de l’aéroport au virus de la rougeole, indique le MSSS dans un communiqué émis vendredi.

Vol AC 835 et lieux publics

Les personnes présentes à bord du vol AC 835 ainsi que celles se trouvant dans la section des arrivées et bagages de l’aéroport international Montréal-Trudeau entre 15h51 et 18h20 le 8 janvier 2026 pourraient avoir été exposées au virus. Les autorités sanitaires demandent aux personnes concernées d’être vigilantes quant à l’apparition de symptômes de la rougeole.

Après son arrivée, la personne infectée a visité plusieurs endroits entre le 10 et le 13 janvier 2026. Le site web du MSSS ne différencie pas les sites visités par un individu infecté ou un autre, mais une personne atteinte de la rougeole a visité les sites suivants à Montréal entre les dates pertinentes:

Le Super C du boulevard Newman à LaSalle;

Le Salon Maniac à Griffintown (salon de coiffure);

Les urgences et la radiologie de l’hôpital de Verdun;

Le Familiprix du boulevard Newman à LaSalle.

Les personnes ayant fréquenté ces lieux aux périodes indiquées sont invitées à surveiller l’apparition de symptômes et à consulter la page Éclosion de rougeole sur le site du Gouvernement du Québec pour connaître les consignes à suivre.

Une éclosion de rougeole sévit actuellement au Québec. Neuf cas ont été confirmés jusqu’à présent, tous dans les régions de Montréal, de Laval, de Lanaudière ou des Laurentides. Le nouveau cas n’est pas lié à cette éclosion.

La santé publique exhorte toutes les personnes concernées à rester attentives aux signes de la rougeole, qui incluent une forte fièvre, une toux, un écoulement nasal et une éruption cutanée. En cas de symptômes, il est recommandé de contacter immédiatement un professionnel de santé pour obtenir des conseils et éviter de propager le virus.

