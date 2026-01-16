Les biscuits «barazek» contaminés à la salmonelle

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a émis une mise en garde concernant la consommation de biscuits «barazek» préparés et vendus par l’entreprise Le Pain Saj Express inc. Ces biscuits sont susceptibles d’être contaminés à la salmonelle.

Les biscuits en question ont été distribués dans plusieurs établissements à travers la province de Québec, indique le MAPAQ. Ils ont été vendus entre le 1er et le 19 décembre 2025. Ils ont été emballés dans un contenant de plastique transparent, portant le CUP 709081960325.

Les autorités recommandent de ne pas consommer ces biscuits et de les retourner au point de vente pour un remboursement.

Un autre rappel lié aux pistaches de l’Iran

Cette alerte fait suite à des rappels de produits alimentaires émis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. L’éclosion nationale d’infections à la salmonelle a été liée à des pistaches contaminées, importées d’Iran, qui ont été distribuées dans divers établissements au Canada.

Au cours des derniers mois, de nombreux produits utilisant des pistaches iraniennes ont été rappelés à cause de risques liés à la salmonelle. Depuis cet été, 166 cas de salmonellose ont été détectés au Canada en lien avec ces pistaches, dont 82 cas au Québec.

L’entreprise Le Pain Saj Express inc., établie à Laval, collabore avec le MAPAQ pour alerter la population, indiquent les autorités.

La santé publique rappelle que la Salmonella peut causer des symptômes graves, notamment des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

