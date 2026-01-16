Arrestation de quatre suspects dans un réseau de véhicules volés à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé l’arrestation de quatre individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau criminel spécialisé dans l’exportation de véhicules volés.

Les arrestations ont eu lieu dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, marquant une étape clé dans une enquête amorcée en novembre dernier.

L’enquête, menée en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a permis d’identifier 14 véhicules volés, d’une valeur totale estimée à 1 148 000 $ selon le SPVM. Parmi ces véhicules, 12 ont été retrouvés grâce à la coopération de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Équité Association.

Ces véhicules étaient dissimulés dans des conteneurs maritimes au Port de Montréal ou dans des endroits de refroidissement à travers l’île de Montréal, indique la police.

Quatre arrestations, deux suspects en cavale

Parmi les quatre suspects arrêtés, Kento Doi, âgé de 18 ans, a comparu aujourd’hui au palais de justice de Montréal. Il fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment pour vol de véhicules à moteur, recel, complot et trafic.

Deux autres suspects, âgés de 15 et 17 ans, ont été libérés sous promesse de comparaitre à une date ultérieure à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Le quatrième suspect, âgé de 19 ans, a été libéré sans mise en accusation.

Deux autres suspects, Andrew Santos Polanco et Hamza Aini, tous deux âgés de 18 ans, sont actuellement recherchés. Des mandats d’arrestation ont été émis à leur encontre. Le SPVM invite toute personne disposant d’informations à leur sujet à contacter le 911 ou leur poste de quartier. Il est également possible de faire un signalement anonyme via Info-Crime Montréal, avec des récompenses pouvant atteindre 5 000 $ pour des informations menant à leur arrestation.

L’enquête se poursuit et d’autres arrestations ainsi que des saisies de véhicules sont envisagées, indique le SPVM.

