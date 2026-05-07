Itinérance – Des logements de transition pour 42 personnes

Les organismes Domicile Fixe et Mission Bon Accueil ont dévoilé aujourd’hui les détails du projet La Maison du Coin – Crémazie, une construction neuve de logements de transition entièrement pensée pour favoriser la réinsertion durable de personnes ayant vécu un épisode d’itinérance.

Selon les organisateurs, il s’agit d’une première alliance du type à Montréal entre les acteurs du secteur privé et du milieu communautaire.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse réunissant la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, la mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Maude Théroux-Séguin, le directeur général de Mission Bon Accueil, Samuel Watts, ainsi que le président et cofondateur de Domicile Fixe, Jean-François Tremblay — lui-même ancien flipper.

Située à l’intersection des boulevards Crémazie et Chateaubriand, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, La Maison du Coin – Crémazie accueillera 42 personnes adultes. Le projet est mixte et recevra des hommes, des femmes, ainsi que des personnes transgenres et non binaires ayant vécu une situation d’itinérance.

S’attaquer à la croissance de l’itinérance

Les résidents seront logés en moyenne pour un an, avec l’assistance de la Mission Bon Accueil. L’idée est de sortir rapidement des personnes de la rue et les accompagner vers la recherche d’un logement stable.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la lutte contre l’itinérance à Montréal demeure un défi de taille. Le nombre d’itinérants est en augmentation à Montréal, principalement à cause du coût croissant du logement.

«La crise du logement et de l’itinérance nous demande de revoir nos façons de faire. Plus que jamais, il est essentiel de multiplier les solutions pour mieux accompagner les personnes vulnérables vers de vraies sorties de l’itinérance. Nous avons tous un rôle à jouer et les projets comme La Maison du Coin – Crémazie nous montrent le potentiel des partenariats entre le communautaire et le privé», affirme la mairesse de Montréal, Madame Soraya Martinez Ferrada.

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