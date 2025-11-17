Craintes des cyclistes pour l’avenir du REV Henri-Bourassa

Une centaine de personnes se sont réunies dimanche matin à Montréal-Nord pour une inauguration citoyenne du Réseau express vélo (REV) Henri-Bourassa. L’événement organisé par Vélorution Montréal, visait à rappeler à la nouvelle administration municipale l’importance de cet axe cyclable pour les usagers.

Le REV Henri-Bourassa, qui reliera à terme les arrondissements de Montréal-Nord, Ahuntsic et Saint-Laurent, est appelé à devenir un axe de transport est-ouest majeur pour les cyclistes.

«Depuis l’aménagement du REV Henri-Bourassa, mes enfants peuvent enfin rouler dans leur quartier sans que j’aie la boule au ventre. Je ne comprends pas pourquoi on reviendrait en arrière», a affirmé Séverine Le Page, mère de cinq enfants et membre fondatrice de Vélorution Montréal, dans un communiqué émis dimanche.

Des organismes communautaires de Montréal-Nord ont profité de l’événement pour rappeler le travail déjà accompli avec les arrondissements concernés afin de favoriser les déplacements actifs. Selon eux, un éventuel affaiblissement du projet de REV irait à l’encontre des efforts consentis au cours des dernières années.

«Les organismes de Montréal-Nord ont collaboré de près avec les élu-es pour soutenir l’apprentissage et l’appropriation de nouvelles façons de se déplacer. Reculer sur le REV Henri-Bourassa, ce serait rompre avec les orientations que nous avons définies ensemble», a soutenu Jean-François Gagné, porte-parole de l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord (AMSMN).

Un projet encore incomplet

Le tronçon du REV Henri-Bourassa entre Saint-Laurent et Ahuntsic-Cartierville et celui traversant Montréal-Nord ne sont pas encore complétés. Les cyclistes craignent que l’administration de Soraya Martinez Ferrada n’intervienne pour modifier ou même arrêter le projet.

En entrevue à La Presse, la nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada n’a pas exclut cette possibilité.

Pour Vélorution Montréal, il s’agissait de la première action publique depuis l’arrivée de l’administration Martinez Ferrada à l’hôtel de ville. Le collectif y voit un signal envoyé à la nouvelle équipe municipale, alors que celle-ci laisse entendre qu’elle pourrait revoir certains tronçons de la trame cyclable.

La matinée s’est terminée par une «prise de la rue» en direction des tronçons déjà aménagés et de ceux qui restent à compléter, en allant jusqu’aux abords de la station Du Ruisseau du Réseau express métropolitain (REM). Cette station a été mise en service lundi.

Les cyclistes ont aussi dénoncé le contraste entre l’ampleur du stationnement automobile autour du REM Du Ruisseau et le nombre limité de supports à vélo, au nombre de huit.

Deux tronçons du REV Henri-Bourassa sont actuellement complétés. Un premier tout petit tronçon s’étire de l’autoroute 13 au boulevard Félix-Leclerc dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Le tronçon le plus long s’étire du parc Marcelin-Wilson jusqu’à l’avenue Lajeunesse, dans Ahuntsic-Cartierville.