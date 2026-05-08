Fermeture de l’autoroute 15 et autres rues cette fin de semaine

Carte des fermetures prévues sur l'autoroute 15 et les rues environnantes dans la fin de semaine du 8 au 10 mai 2026.

Plusieurs fermetures importantes sont prévues sur le réseau autoroutier de la région métropolitaine durant la fin de semaine du 8 au 11 mai, y compris sur l’autoroute 15 sud (Décarie). Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande fortement de planifier ses déplacements à l’avance afin d’éviter les zones touchées.

Fermeture complète de l’autoroute 15 sud

L’entrave la plus importante concerne l’autoroute 15 (Décarie) en direction sud. De vendredi 23h59 à lundi 5h, l’autoroute sera complètement fermée entre l’échangeur Décarie et l’accès en provenance de la rue Jean-Talon. Plusieurs bretelles seront également fermées par défaut dans l’échangeur, notamment celles menant de l’A-40 ouest et de l’A-40 est vers l’A-15 sud (sortie 66-S), ainsi que la bretelle en provenance de la route 117 sud (boulevard Marcel-Laurin).

Les détours varient selon la provenance des conducteurs. Les usagers venant de l’A-40 ouest sont invités à emprunter la sortie 60 vers l’A-13 sud, puis l’A-20 est. Ceux provenant de l’A-40 est doivent utiliser la sortie 68 (rue Stinson), effectuer un demi-tour et se rendre au rond-point Côte-de-Liesse, puis rejoindre l’A-520 ouest, la sortie 4 vers l’A-13 sud et l’A-20 est.

D’autres accès et sorties des autoroutes 15 et 40 seront également fermées.

Idem pour le viaduc de la rue de la Savane. Les automobilistes seront déviés vers le boulevard Décarie nord et le chemin de la Côte-de-Liesse Est pour faire demi-tour sous l’autoroute 40 à la hauteur du chemin Lucerne et de l’avenue Sainte-Croix. Ils devront ensuite prendre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et tourner à gauche sur chemin Devonshire.

Par ailleurs, sur l’autoroute 40 / Félix-Leclerc, à Senneville, la sortie 41 en direction est (vers l’A-20, Sainte-Anne-de-Bellevue et le boulevard des Anciens-Combattants) sera fermée de vendredi 23h à samedi midi. Le détour suggéré passe par un demi-tour à la sortie 44, via le boulevard Morgan et le chemin Sainte-Marie.

Ne soyez pas surpris par les fans du CH!

Le dimanche 10 mai, les rues autour du Centre Bell seront fermées dès 13 h, en amont du match des Canadiens contre les Sabres de Buffalo. Le quadrilatère délimité par la rue de la Montagne, la rue Peel, le boulevard René-Lévesque et l’avenue des Canadiens-de-Montréal sera interdit à la circulation automobile. La réouverture des voies dépendra de la durée du match.

D’autres perturbations à prévoir dans la région

En plus des fermetures autoroutières, plusieurs autres entraves sont à signaler. Dans l’arrondissement Ville-Marie, la rue Saint-Antoine Ouest sera complètement fermée entre les rues Gosford et Guy-Frégault de vendredi 23h59 à lundi midi, dans le cadre de travaux d’un entrepreneur privé sous la responsabilité de la Ville de Montréal. Une voie demeurera toutefois ouverte dans la sortie 6 de la route 136 est.

À plus long terme, des travaux reprendront à compter du 10 mai sur l’autoroute 15 (des Laurentides) entre Boisbriand et Mirabel, dans le cadre de l’aménagement d’une nouvelle voie réservée.

À Vaudreuil-Dorion, les travaux de réaménagement de l’intersection du boulevard Harwood (A-20) et de la rue Bellemare débuteront dans la nuit du 10 au 11 mai et se poursuivront jusqu’en août. Des voies de virage seront construites, des feux de signalisation installés et l’éclairage amélioré.

Enfin, dès le 13 mai, des travaux d’asphaltage nocturnes reprendront sur la route 116 entre Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil, jusqu’à la mi-octobre.

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