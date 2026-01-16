Une quatrième opération de chargement de la neige à Montréal

La Ville de Montréal a annoncé le lancement de sa quatrième opération de chargement de neige de la saison 2025-2026. L’opération débutera à 19h et concernera tous les arrondissements.

Près de 3000 personnes et 2500 véhicules de déneigement seront mobilisés pour dégager les 11 000 kilomètres du réseau municipal.

Un total de 8223 places de stationnement seront disponibles de nuit, entre 21h et 7h, pour faciliter le travail des équipes de déneigement. De plus, les interdictions de stationnement seront levées rapidement une fois le chargement de neige complété, indique la Ville. Une attention particulière sera également portée aux trottoirs.

Les résidents sont invités à respecter certaines consignes pour accélérer les opérations de déneigement. Il est recommandé de respecter les interdictions de stationnement, de dégager les trottoirs des encombrants et de laisser les sacs à ordures et les bacs sur leur terrain. Les véhicules doivent être stationnés parallèlement au trottoir, à 30 cm de ce dernier, et les rétroviseurs doivent être rabattus.

L’application gratuite 311 Montréal permet aux citoyens de recevoir des avis et alertes, de consulter une carte du déneigement en temps réel. Ils peuvent aussi signaler des problèmes tels que des graffitis, des trottoirs glissants ou des nids-de-poule.

Les citoyens sont encouragés à consulter la section Déneigement du site Internet montreal.ca pour accéder à des ressources supplémentaires. Parmi celles-ci, une carte pour trouver du stationnement gratuit et le système INFO-Remorquage, qui aide à retrouver un véhicule remorqué.

La Ville rappelle aux citoyens d’être prudents lors de leurs déplacements. Il est conseillé d’établir un contact visuel avec les conducteurs de véhicules de déneigement pour s’assurer qu’ils sont conscients de leur présence.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.