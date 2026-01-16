Le YMCA du centre-ville, sur la rue Stanley.

Itinérance – Les places en halte-chaleur tardent à se manifester

Les 500 places en halte-chaleur promises par l’administration de Soraya Martinez Ferrada prennent plus de temps à se manifester que prévu. Seulement 320 espaces sont actuellement disponibles, et ce chiffre diminuera avant de remonter.

En décembre, Mme Martinez Ferrada et son bras droit Claude Pinard, responsable de l’itinérance au sein du comité exécutif, affirmaient que la Ville avait ouvert 400 places dans des halte-chaleur. Ils promettaient un ajout de 132 espaces supplémentaires au début du mois de janvier.

Or, en date du 15 janvier, il ne restait plus que 320 espaces dans les haltes-chaleur de la métropole. Dimanche, Montréal en perdra environ 65 de plus à cause de la réduction prévue des installations du YMCA du centre-ville.

La ville offrira donc 255 places alors qu’une nouvelle période de froid est prévue la semaine prochaine. À partir de vendredi, les minimums prévus descendront sous les -20 degrés la nuit et les maximums atteindront environ -15 degrés.

150 places en février

Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation sociale au comité exécutif, a expliqué ces fluctuations jeudi devant la Commission des finances et de l’administration.

«C’est évolutif. Chaque semaine on a une ouverture, chaque semaine on a un ajustement», a-t-il dit.

Il souligne que les efforts de la Ville dépendent de la disponibilité des sites, du financement du réseau de la santé et de la disponibilité des employés au sein des organismes qui gèrent ces halte-chaleur.

Selon M. Langevin, Montréal détient des ententes pour l’ouverture et la gestion d’un total de 509 places. Ce nombre comprend les 320 actuellement en activité.

D’ici «deux ou trois semaines», entre trois et quatre haltes-chaleur comptant environ 150 places au total devraient ouvrir leurs portes, a-t-il expliqué.

«Transparence et humilité», demande l’opposition

Du côté de Projet Montréal, Ericka Alneus estime que l’administration Martinez Ferrada devrait «faire preuve de transparence et d’humilité» dans le dossier de l’itinérance.

«L’administration a fait preuve de beaucoup d’assurance dans le dossier de l’itinérance dès son arrivée au pouvoir. C’est une chose de faire une conférence de presse pour annoncer 500 nouvelles places en haltes-chaleur. C’en est une autre d’ouvrir ces 500 places et les rendre disponibles aux personnes qui en ont besoin», indique la cheffe de l’opposition.

En combinant les efforts de la Ville et du réseau de la santé publique, Montréal devrait compter à terme plus de 3000 espaces d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance.