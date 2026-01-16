A-t-on payé trop cher pour la patinoire de la place du Village?

L’arrondissement Ville-Marie a payé environ 35 000$ de plus que nécessaire pour la patinoire réfrigérée temporaire installée à la place du Village. Elle a opté pour une soumission à 92 000$ plutôt que 57 000$.

La place du Village a une patinoire réfrigérée pour une deuxième année consécutive. Après un anneau de glace installé en janvier 2025, l’arrondissement a opté pour une patinoire plus traditionnelle. La mesure a permis de faire passer la facture de 134 000$ à 92 000$.

Or, l’entreprise ayant reçu le contrat, Electro Performance GL, n’était pas le plus bas soumissionnaire, a appris Métro. La Ville aurait économisé 35 000$ en optant pour la soumission de Synerglace.

Pas une obligation

La Ville de Montréal n’est pas obligée de lancer un appel d’offres ou même de choisir la soumission la plus basse pour un contrat de moins de 139 000$. En l’occurrence, l’arrondissement Ville-Marie a invité une poignée d’entreprises à lui soumettre un prix. Les fonctionnaires ont opté pour la même entreprise qui avait installé l’anneau de glace l’an dernier.

Questionné à ce sujet, l’arrondissement a défendu son choix. «Pour l’octroi de ce contrat, un comité composé de professionnels a évalué les propositions sur la base du devis technique fourni en amont du processus, au terme duquel le comité a recommandé d’octroyer le contrat au fournisseur Electro Performance», indique le relationniste Hugo Bourgoin par courriel.

«Je ne comprends pas ce choix», affirme Laurent Arnaud, responsable commercial de Synerglace au Québec. «On installe des patinoires partout à Montréal, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans Ville-Marie?»

Synerglace est une entreprise française qui installe des patinoires réfrigérées. Elle est notamment responsable de la glace à la Classique hivernale de Trois-Rivières.

Pas de problème, dit le BIG

M. Arnaud a soumis une plainte au Bureau de l’inspetrice générale de Montréal (BIG), qui enquête sur les mauvaises pratiques contractuelles à Montréal.

Contacté par Métro, le BIG confirme avoir reçu la plainte. Après enquête, l’organisme a conclu qu’aucune faute n’a été commise.