Contrecoeur – Faudrait-il déménager une voie ferrée de la Rive-Sud?

La voie ferrée traverse la municipalité de Boucherville, près de l'hôtel de ville.

Le projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecoeur serait-il plus facilement accepté si la voie ferrée qui le déssert ne passait pas au coeur de villes comme Boucherville, Varennes et Longueuil? C’est une idée, parmi d’autres, lancée par l’organisme Sécurité Ferroviaire Rive-Sud.

L’expansion du Port de Montréal à Contrecoeur, projet désormais pratiquement irréversible, suscite des préoccupations majeures concernant la sécurité ferroviaire et la qualité de vie sur la Rive-Sud.

Sécurité Ferroviaire Rive-Sud souligne qu’il ne veut pas stopper le projet. Il ne rejoindra d’ailleurs pas la contestation judiciaire annoncée par SNAP Québec. Mais l’organisme espère que les préoccupations des résidents en termes de sécurité et de qualité de vie seront entendus.

Trafic ferroviaire accru

Le gouvernement du Canada a classé la réalisation complète du terminal portuaire de Contrecoeur comme une priorité nationale. Cette décision entraînera une augmentation significative du nombre de convois ferroviaires quotidiens, ainsi que des impacts notables sur le transport routier dans la région.

Actuellement, l’infrastructure ferroviaire se compose d’une seule voie traversant plusieurs quartiers résidentiels de la Rive-Sud, entre Longueuil et Contrecoeur. La voie ferrée dévie ensuite vers Saint-Hubert et Saint-Lambert pour emprunter le pont Victoria.

Les documents soumis par l’Administration portuaire de Montréal (APM) au gouvernement fédéral indiquent qu’environ 45% des conteneurs reçus au terminus de Contrecoeur seraient ensuite transportés par voie ferrée. Ce qui signifie entre 1 et 2 passages de trains supplémentaires par jour, à terme. Le reste serait transporté par camion, ajoutant environ 1200 camions par jour sur les autoroutes.

François Beaulne, président de Sécurité Ferroviaire Rive-Sud, craint que ce chiffre se situe plus plus près de 70% pour le transport ferroviaire. Il déplore qu’aucune étude d’impact sur les secteurs longeant les chemins de fer n’ait été déposé par APM.

«Le développement économique ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité ni de la qualité de vie des citoyens. Il est encore temps de rectifier le tir, de planifier adéquatement et d’agir de façon responsable, pour aujourd’hui comme pour les générations à venir», affirme-t-il.

Un projet dans les cartons depuis 1988

Une des idées mises de l’avant pour diminuer l’impact du passage accru de trains est de déménager la voie ferrée hors des quartiers les plus denses de Longueuil et Boucherville. M. Beaulne souligne qu’un tel projet avait déjà été envisagé dans les années 1980.

À l’époque, les villes de Boucherville et Varennes militaient pour déménager le chemin de fer plus près de l’axe actuel de l’autoroute 30. Les élus craignaient un accident ferroviaire à cause d’un projet de transport pétrolier. Ce projet n’a toutefois jamais vu le jour et la voie ferrée est restée dans son tracé actuel.

Depuis, les terrains acquis par Varennes ont été revendus. Il faudrait donc relancer le projet de zéro.

M. Beaulne souligne aussi que d’autres mesures de mitigation devraient être envisagés pour d’autres municipalités.

Appel à la divulgation de documents

À court terme, Sécurité Ferroviaire Rive-Sud exhorte les parties prenantes à prendre des mesures immédiates pour atténuer les impacts potentiels de l’augmentation du trafic ferroviaire. L’organisation appelle à une stratégie globale qui inclut des solutions pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des résidents de la Rive-Sud.

Elle réclame aussi qu’ADM dévoile «toute étude d’impact portant sur la sécurité, les nuisances et les conséquences humaines et sociales pour les citoyens des municipalités concernées».

Les travaux de construction à Contrecoeur commenceront dès cette année. Le nouveau terminal sera en opération en 2030.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.