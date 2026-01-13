Itinérance et logement: le budget 2026 bien accueilli

Le Projet Logement Montréal est 2015 le plus grand projet au Canada relié au placement en logement avec accompagnement pour les personnes sans abri.

La Ville de Montréal augmente de manière substantielle les montants destinés au logement et à la lutte à l’itinérance avec son budget 2026, ce qui ne manque pas de réjouir plusieurs organismes qui oeuvrent dans ce milieu.

L’administration de Soraya Martinez Ferrada déposait son premier budget municipal lundi. Parmi les mesures phares: la Ville triple le budget dédié à la lutte contre l’itinérance, portant l’aide financière accordée aux organismes à 30 millions de dollars.

De plus, la Ville prévoit des investissements de 100 millions de dollars d’ici 2035 pour acquérir et rénover des bâtiments destinés à l’hébergement d’urgence. Mme Martinez Ferrada a promis ces deux mesures en campagne électorale.

James Hughes, président-directeur général de la Mission Old Brewery, se réjouit de ces deux mesures.

«C’est une indication de la priorisation qu’ils ont fait du dossier de l’itinérance. Nous sommes reconnaissants d’avoir cet appui», dit-il en entrevue.

Même son de cloche du côté de la Maison du Père.

«Le signal est bon», affirme Jaëlle Begarin, présidente-directrice générale de la Maison du Père. «Mais la ville ne peut pas être seule. Les autres palliers doivent contribuer. Une seule personne en situation d’itinérance, c’est 72 000$ en coûts pour la société.»

M. Hughues n’était pas en mesure lundi de préciser l’impact de cette augmentation sur la Mission Old Brewery, ne sachant pas quelle part des sommes lui reviendront. Il se réjouit toutefois que les 100 M$ promis pour l’acquisition de bâtiments ne dépendent pas de la participation des gouvernements provincial ou fédéral.

Mme Begarin souligne elle aussi que ces investissements sont nécessaires pour l’entretien et le développement d’un refuge comme le sien.

Investir en prévention

Tant M. Hughes que Mme Begarin souligne que la prévention est clé pour combattre la crise de l’itinérance.

«Il faut fermer le robinet. Si la Ville investissait 500 000$ par année pour soutenir personnes à risque de perdre leur logement, après cinq ans ils auraient aidé 544 locataires», souligne la PDG de la Maison du Père.

Michèle Chappaz, directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance, souligne notamment que les investissements pour le logement social et abordable participeront aux efforts. Elle se réjouit des 578,7 M$ prévus pour ce type de logement d’ici les dix prochaines années.

«La réduction de l’itinérance passe par l’investissement massif dans le logement, la prévention et l’accompagnement à long terme», dit-elle dans un communiqué de presse émis lundi.

Le budget de Montréal 2026 sera adopté par le conseil municipal le 28 janvier prochain.