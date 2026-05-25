Sept artères piétonnes à Montréal cet été

Montréal déploie cet été sept rues piétonnes réparties dans six arrondissements, ramenant ainsi une expérience qui anime les rues commerciales de la métropole depuis maintenant 20 ans. L’été 2026 marque l’annulation de deux rues piétonnes, ainsi que l’ajout d’une nouvelle artère dans Villeray.

Comme c’est le cas depuis 2006, la rue Sainte-Catherine Est est la première à avoir interdit la circulation automobile, dès le 15 mai. Elle restera piétonne jusqu’au 12 octobre. L’avenue Bernard, à Outremont, l’a rejointe samedi et sera piétonne jusqu’au 20 septembre.

Sur le Plateau, l’avenue du Mont-Royal et l’avenue Duluth se joindront au bal du 28 mai au 18 juin. La rue Ontario Est, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, accueille les piétons à partir du 20 juin jusqu’au 14 septembre.

Plus à l’ouest, à Verdun, la rue Wellington sera piétonne du 15 juin au 14 septembre.

Saint-Denis disparaît du compte, Villeray apparaît

Dans Ville-Marie, certains résidents pourraient être déçus de voir que la rue Saint-Denis restera ouverte à la circulation automobile cet été. Comme bien d’autres artères, Saint-Denis était piétonnisée en été depuis la pandémie de COVID-19.

Dans Villeray, la piétonnisation de la rue De Castelnau ne sera pas possible cet été à cause de travaux. L’arrondissement s’est donc entendu avec la société de développement commercial pour piétonniser une portion de la rue Villeray. La mesure sera en vigueur du 18 juin au 17 août, de la ruelle De-Gaspé-Henri-Julien jusqu’à la rue Berri.

L’an dernier, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie avait cessé la piétonnisation de la Plaza Saint-Hubert. Cette décision est maintenue cette année.

Animation, terrasses et vie de quartier

Au total, plus de 1260 commerces seront accessibles à pied sur l’ensemble de ces artères. Le programme prévoit également l’installation de mobilier urbain, des aménagements de verdissement et des espaces ludiques, notamment pour les familles.

Les rues piétonnes offrent aussi un cadre propice à l’élargissement des terrasses pour les restaurants et les bars, à l’installation de stations de travail extérieures et à la tenue de foires commerciales et d’événements culturels variés. Des spectacles et des animations sont prévus tout au long de la saison estivale. Le calendrier complet des événements est disponible sur les sites web des arrondissements concernés.

Créé en 2021, le programme de piétonnisation encourageait initialement la distanciation sociale. Aujourd’hui, elles servent à déambuler, à socialiser et à consommer localement dans un environnement sécuritaire. «La piétonnisation temporaire représente un levier important pour stimuler l’achalandage, soutenir les commerces locaux et améliorer la qualité de vie urbaine. Elle contribue aussi à l’attractivité et au rayonnement de Montréal, en positionnant la métropole comme une vitrine à ciel ouvert», a déclaré Chantal Gagnon, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable du développement économique et de l’économie verte.

Les artères piétonnisées cet été: Arrondissement Rue piétonne Tronçon Début Fin Le Plateau-Mont-Royal Avenue du Mont-Royal Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Resther



Entre la rue Resther et l’avenue De Lorimier 28 mai



28 mai 12 octobre



7 septembre Le Plateau-Mont-Royal Avenue Duluth Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert 18 juin 12 octobre Mercier- Hochelaga-Maisonneuve Rue Ontario Est Entre le boul. Pie-IX et la rue Darling 20 juin 14 septembre Outremont Avenue Bernard Entre les avenues Wiseman et Bloomfield 23 mai 20 septembre Verdun Rue Wellington Entre la 6e Avenue et la rue Régina 15 juin 14 septembre Ville-Marie Sainte-Catherine Est Entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau 15 mai 12 octobre Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Villeray De la ruelle De-Gaspé-Henri-Julien à la rue Berri 18 juin 17 août

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