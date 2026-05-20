Record de visiteurs au Festival BD de Montréal 2026

La 15e édition du Festival BD de Montréal (FBDM) s’est conclue en beauté dimanche 17 mai 2026, avec un record historique de fréquentation. L’événement a rassemblé 120 000 personnes sur trois jours sur la rue Saint-Denis, sous un soleil éclatant.

Ce sont plus de 340 bédéistes et 190 exposants qui ont investi la rue Saint-Denis pour célébrer la bande dessinée. Les résultats financiers seront connus ultérieurement, mais le FBDM s’attend à dépasser les 22 000 exemplaires vendus et 500 000$ recueillis l’an dernier.

La directrice générale du FBDM, Mélanie La Roche, s’est dite particulièrement émue par le succès de cette édition anniversaire.

«On vient de vivre notre plus belle édition. Les sourires étaient contagieux entre le public, les bédéistes et les exposant·es pour ce 15e anniversaire; tout le monde a eu un plaisir fou. C’est extrêmement touchant de voir notre célébration de la bande dessinée continuer de grandir», a-t-elle déclaré.

Une victoire après une année éprouvante

Ce bilan positif prend une saveur particulière au regard des défis traversés par l’organisation au cours des derniers mois. Le festival avait en effet essuyé la perte d’une subvention majeure en 2025, dont la nouvelle avait été annoncée en septembre. L’équipe a dû revoir ses plans et à composer avec des contraintes importantes.

Mélanie La Roche, qui termine son mandat à la tête du FBDM à l’issue de cette édition, a tenu à souligner sa confiance en l’avenir de l’événement. «Je suis fière de terminer mon mandat sur une aussi belle note et je suis confiante pour l’avenir du FBDM», a-t-elle affirmé.

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